Der Bennigser Musikverein probt wieder

Bennigsen

Nach 18 Wochen erklangen in Bennigsen wieder vertraute Töne – immerhin ein kleines Stück Normalität. Erstmals haben die Mitglieder des Musikvereins Bennigsen nach der Corona-Zwangspause geprobt, und zwar unter freiem Himmel.

Mehr als 30 Musiker haben unter der Leitung von Uwe Keunecke auf der Gartenanlage der Kita „Am Gut“ knapp 90 Minuten lang an der frischen Luft unter Einhaltung der Hygieneregeln geprobt. Um den Mindestabstand einhalten zu können, saßen alle Musiker auf Stühlen, deren Abstand voneinander vorher akribisch vermessen wurden, berichtet die Vorsitzende Astrid Kiesel.

Auch die Schüler der Bläserklassen waren mit dabei. Im Wechsel wurden Intonationsübungen und bekannte Märsche wie „Mein Heimatland“, „Auf der Vogelwiese“ gespielt, und auch ein Walzer durfte nicht fehlen. „Die Freude bei den Musikern war sehr groß, sich mal wieder zu sehen, denn auch der Einschnitt ins gesellige Vereinsleben fällt vielen merklich schwer“, weiß Kiesel.

Bereits seit dem 12. Juni wird im Bennigser Musikverein wieder in Kleingruppen unterrichtet – mit entsprechend hohem Aufwand und damit einhergehenden Investitionen. „Das ist es uns aber wert“, betont Kiesel, „wenn man sieht, dass unsere Bläserklassenschüler bei 30 Grad aus dem Freibad pünktlich zum Unterricht fahren, dann hat sich die investierte Zeit gelohnt.“ Auch die Älteren würden die Registerproben von 45 Minuten zu dritt mit Dirigent dankend annehmen. Bislang sei noch kein Platz unbesetzt gewesen. „Die gesamte Schützenfestsaison findet nicht statt, somit fällt auch ein Großteil der Einnahmen des Vereins weg, die Finanzen sind aber zum Glück stabil.“ Der Verein setzt die Hoffnung nun in das zweite Halbjahr. Ab Herbst wird allerdings eine Outdoorprobe wetterbedingt nicht mehr möglich sein. „Es wird dringend ein umsetzbares Konzept für Indoorproben gebraucht, hier sind Politik und Musikverbände gleichermaßen gefragt“, so Kiesel.

Leider musste auch das Vorspiel von den Bläserklassen an der Grundschule Bennigsen für die dritten und vierten Klassen ausfallen sowie das anschließende Instrumentenkarussell. Der Musikverein lädt jetzt schon zum Open-Air-Nachholtermin ein: Am 23. September ab 18.30 Uhr findet der Tag der offenen Probe statt. Es gibt eine Open-Air Instrumentenvorstellung der Bläserklassen und des Jugendorchesters und ein Ausprobieren über die Try-Out-Methode (kontaktlos) vor dem Pfarrheim der katholischen Kirche in Bennigsen. Nach den Herbstferien soll dann die dritte Bläserklasse für Schüler ab neun Jahren starten. Seit 2018 habe der Musikverein sein Ausbildungskonzept komplett überarbeitet, berichtet Kiesel. Das Programm sei mit dem Gütesiegel „Nimbus“ zertifiziert.

