Der Booster für Springes Innenstadt

Springe

750 000 Euro könnte Springe aus einem Landestopf zur Innenstadtverschönerung erhalten. Kernstadt-Ortsbürgermeister Uwe Lampe hat Angst, dass das Geld verfällt: Im Frühjahr müssen bereits die ersten konkreten Förderanträge eingereicht werden. Er möchte einen Expertenkreis zusammenstellen, der das Vorgehen koordiniert.

Ungewöhnlich hohe Förderquote

Das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ greift niedersächsischen Kommunen unter die Arme, „die eine erhebliche Betroffenheit von der Covid-19-Pandemie in der Innenstadt und/oder im Ortskern aufweisen“, heißt es etwas sperrig im Begleittext. Das Geld kommt vom niedersächsischen „Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung“. 207 Städte wollen die stattliche Finanzspritze erhalten. Im besten aller Fälle müssen nur zehn Prozent der Kosten selbst getragen werden – die Förderquote ist also ungewöhnlich hoch.

Fertiger Antrag bis Ende März

Auch Springe hat sich erfolgreich beworben. Ortsbürgermeister Lampe mahnt zur Eile: Es müsse schnell eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die sich detailliert in das Programm einarbeitet und schon Anfang des Jahres erste Ergebnisse liefern kann. Laut Förderkriterien muss bis Ende März ein fertiger Antrag bei der N-Bank eingegangen sein, bis zum 30. Juni muss in Hannover das Gesamtkonzept vorliegen.

Auch für die Umsetzung der Projekte bleibt dann nicht viel Zeit: Am 31. März 2022 muss alles beendet sein. Ein sportlicher Zeitplan.

Lampes Vorschlag: Ein Expertenkreis soll gebildet werden, zu dem drei Vertreter des Ortsrates, zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung, zwei Sprecher des Springer Einzelhändler-Rings „WIR“ und eventuell noch externe Fachleute gehören. Im Finanzausschuss im September sei besprochen worden, „dass es keinen Alleingang der Stadtverwaltung geben werde und alle Akteure in das Projekt eingebunden werden“, erinnert Lampe.

Einige mögliche Förderprojekte

Was könnte in der Innenstadt passieren? Lampe schwebt als dringendestes Projekt der Bau einer öffentlichen Toilette vor. Weitere Ideen, die bereits im September genannt wurden: besondere Sitzbänke (teils mit der Möglichkeit, dort sein Handy aufzuladen), neue Mülleimer und Ladestationen für E-Bikes. Ziel ist aber auch, einen gemeinsamen Internetauftritt aller Innenstadt-Geschäfte beziehungsweise -Betriebe zu verwirklichen. Dieses Projekt stockt seit Jahren.

Laut Förderrichtlinien geht es um die „Unterstützung der Krisenbewältigung und der grünen und digitalen Transformation der Wirtschaft“, um schönere Innenstädte, neue Nutzungsformen, aber auch „Lösungen zu Klimaschutz und Klimaanpassung“. Der letzte Aspekt ist besonders wichtig: Bei allen Maßnahmen muss eine Klimaschutzquote beachtet werden.

Für die Teilnahme kommt übrigens nur ein fest umrissenes Gebiet in der direkten Innenstadt infrage. Die Ortsteile sind deshalb außen vor. Aber auch in Straßen in der Kernstadt, die nicht ganz zentral liegen, wird nichts passieren.

Über Lampes Antrag wird am heutigen Donnerstag im Finanzausschuss gesprochen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums. Bis zum Sitzplatz herrscht Maskenpflicht.

Von Marita Scheffler