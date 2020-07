Der Kötnerhöf in Gestorf – ein Haus mit einer langen und bewegten Geschichte

Gestorf

Zwei Etagen, kühl-blaues Fachwerk. Als Nicole Zielcke-Lagershausen, die heutige Eigentümerin des Kötnerhofs, 2017 das Gebäude „In der Welle“ kaufte, erwarb sie nicht nur eine ansehnliche Immobilie, sondern auch ein Stück Gestorfer Geschichte.

Das „Kötner“ in „Kötnerhof“ steht für Landarbeiter oder Pächter eines Ackerlandes. Die Hofstelle kann auf das Mittelalter zurückdatiert werden, der älteste Nachweis stammt aus im Jahr 1645. Mehr als 150 Jahre gehörte das Gebäude zum Vollkötnerhof, der bei der großen Feuersbrunst am 5. Mai 1794 zusammen mit 70 weiteren Gebäuden abbrannte. „Das Wirtschaftshaus wurde am jetzigen Standort neu errichtet“, sagte Bernd-Georg Höfer, Vorsitzender des Heimatbundes Gestorf, der am Sonnabend „In der Welle“ eine Hausplakette aus der Reihe „Gestorfer Geschichte – Alte Häuser erzählen“ enthüllte.

Fast 200 Jahre wurde das Haus als Schmiede betrieben. Anfangs vom Schmiedemeister Isemann, später sowie von 1700 bis 1812 von der Schmiededynastie Höfer. „Danach wurde es von den Familien Brank und Abrahamson als Kolonialwarenhandlung genutzt“, erklärte Höfer. Hier betrieb Isaak Abrahamson den damals größten Laden im Ort; zusammen mit seinen Schwestern Bertha, die den Haushalt führte und im Laden verkaufte, und Ella, der Putzmacherin, die Hüte aufarbeitete, schmückte und anschließend verkaufte. „Er lieferte Zucker, Kaffeebohnen, Tabak, Mehl und Nudeln, aber auch die Dinge des täglichen Bedarfs wie Seife, Nähzeug oder Töpfe“, erinnerten Christine Stehr und Petra Kaufmann vom Heimatbund.

1933 begann das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte – auch für Familie Abrahamson. Nachdem am 21. März 1942 die Abschiebung der Juden des Kreises angeordnet wurde, endete nur kurze Zeit später die Geschichte der Gestorfer Familie im Warschauer Ghetto. Dort, im Spital der Leszno-Straße, verliert sich die Spur von Isaak, Bertha und Ella Abrahamson.

Ein winziges Stück der Geschichte konnte dank heimlich geleisteter Hilfe dennoch überdauern. Ella Abrahamson schaffte es kurz vor ihrer Deportation, einer Schulfreundin das Familiensilber anzuvertrauen. Diese verwahrte es, rettete es über die NS-Zeit und übergab es nach dem Krieg Albert Abrahamson, dem Bruder der drei Geschwister, der frühzeitig nach Straßburg zog und so die Schreckenszeit überlebte. Der restliche Hausstand wurde in Gestorf von Behörden versteigert. Als Albert Abrahamson das Erbe zurückerstattet wurde, verkaufte er 1953 das Haus für 20 000 D-Mark an die damalige Landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft, der späteren Volksbank.

Nachdem die Geschäftsstelle der Volksbank Pattensen 2017 geschlossen wurde, erwarb Zielcke-Lagershausen das Gebäude und vermietet die beiden Appartements nach aufwendiger Restaurierung in Eigenregie unter der Bezeichnung „Gestorfer Kötnerhof“; vorrangig an Messegäste. „Auch meine Kinder sollen wissen, wer hier gewohnt hat. Ich möchte die Geschichte weitertragen“, sagte Zielcke-Lagershausen beim Anbringen der Plakette am Sonnabend.

Von Patricia Szabo