Der TGV Springe rief vor 35 Jahren die erste Herzsportgruppe ins Leben

Dieses Sportangebot ist ihr Herzensprojekt: Der Springer Arzt Fritz Funke und der Sanitäter Friedhelm Hoppe haben vor 35 Jahren die erste Herzsportgruppe der Deisterstadt ins Leben gerufen. Beide sind bis heute mit Feuereifer dabei und haben in den dreieinhalb Jahrzehnten hunderten von Springern geholfen, besser mit ihrer Erkrankung umzugehen.

Internist mit neuem Konzept

Als der Internist Funke 1986 an den Deister kam, war es noch üblich, Herz- und Schlaganfallpatienten eine längere Auszeit zu verordnen. Ruhe galt als Allheilmittel. Funke hatte dagegen an der Uni gelernt, wie wichtig gezielte Bewegung sein kann. Er suchte Mitstreiter, um beim TGV Springe ein neues Angebot aufzubauen. So wie er war auch DRK-Mitarbeiter Hoppe von der ersten Stunde an dabei. Funke konnte erreichen, dass das DRK für jedes Treffen einen Defibrillator zur Verfügung stellte, den Hoppe gewissenhaft direkt vor der Übungsstunde abholte und anschließend zurück ins Gebäude brachte.

„Der Vorstand des TGV ist stolz darauf, diese Gruppe bis heute in seinen Reihen zu haben. Der Gesundheits- und Reha-Sport liegt auch uns sehr am Herzen“, bedankt sich der Vorsitzende Detlef Richter bei dem Team um Funke und Hoppe, das über all die Jahre am Ball geblieben ist. Besondere Verdienste am Erfolg der Gruppe habe auch Sabine Dubielzig, die bereits seit mehr als 20 Jahren Übungsleiterin ist. „Mit ihrer freundlichen und engagierten Art kann sie die Teilnehmer immer wieder begeistern und zu Höchstleistungen bewegen“, sagt Richter. Dankbar sei der TGV auch dem heimischen Arzt Wolfgang Grabowski, ebenfalls Internist, der sich seit zehn Jahren bei der Betreuung der Sportgruppen mit Fritz Funke abwechselt. Dadurch ist sichergestellt, dass immer ein Facharzt vor Ort ist. „Auch außerhalb der Trainingsstunden wurde in den letzten Jahren sehr viel unternommen“, weiß Richter. „Es wurden Tagesfahrten, Feste sowie eine große Weihnachtsfeier abgehalten. Die Organisation liegt seit vielen Jahren in den Händen von Ludger Munck und Dieter Bertram.“

Harter Einschnitt durch Corona

Die Corona-Pandemie sei für viele Teilnehmer ein harter Einschnitt gewesen. Sie mussten fast eineinhalb Jahre auf ihre wöchentlichen Trainingsstunden verzichten. Austritte gab es dennoch so gut wie keine, sagt Richter.

Von Marita Scheffler