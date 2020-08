Bennigsen

Im Freibad Bennigsen kann ab sofort kostenlos gesurft werden. Zwar nicht auf einer Welle, dafür aber im Internet. Der Verein Freifunk Springe hat einen Freifunkrouter in dem Bad installiert, der sowohl die Liegewiese, die Becken als auch den Bereich vor dem Bad abgedeckt. Das Angebot werde gut angenommen, sagt Leon Plesse von der Freifunkinitiative. Nun soll auch im Eldagsener Freibad nachgerüstet werden. Das hat zwar auch schon Freifunk – der ist allerdings noch deutlich langsamer.

„Das Netz im Freibad läuft stabil, für Freifunk sind 25 Mbit/s reserviert“, sagt der Ehrenamtliche Freifunkeinrichter. Freifunk ist ein Netz, das das kostenlose Surfen ohne große Hürden möglich machen soll. Dafür installieren die Initiatoren sogenannte Freifunkrouter. Den hat in diesem Fall der Ortsrat Bennigsen finanziert, die Bandbreite stellt das Freibad selbst zur Verfügung.

„Wir haben im Bad Flyer verteilt, um auf das Angebot aufmerksam zu machen“, sagt Plesse. In Bennigsen wird bereits der Bahnhofsbereich mit Freifunk versorgt, auch dort werde das Netz rege genutzt. „Wir können sehen, wann die Züge eintreffen, dann gehen die Zugriffszahlen hoch“, sagt Plesse. Damit der Bahnhof nicht zum Treffpunkt für nächtlich surfende Jugendliche werde, schalten die Freifunker den kostenlosen Zugangsknoten nachts ab.

Ortsbürgermeister Jörg Niemetz berichtet, dass geplant ist, dass auch die Sporthalle einen Freifunkrouter erhält. Dass die ehrenamtlichen Freifunker den Router im Freibad so rasch angeschlossen haben, habe ihn „total positiv überrascht“, sagt der Ortsbürgermeister. Der Ortsrat hatte 2017 den Beschluss gefasst, die Hardware, also Router, Kabel und so weiter, für die Installation der Knotenpunkte fürs Freifunknetz zu bezahlen.

Die Freifunker selbst planen nun, dem Freibad in Eldagsen eine Internetfrischzellenkur zu verpassen. Das Bad ist zwar auch schon mit einem Freifunknetz ausgestattet, das ist allerdings deutlich langsamer als das Netz, auf das im Bennigser Freibad zugegriffen werden kann.

Bislang kommt das Netz in Eldagsener Bad per Funk vom Sportplatz. „Wir müssen das ausbauen und ein leistungsfähigeres Gerät verbauen“, kündigt Plesse nun an. Die Versorgung des Freibades sei für die Freifunker ein Versuchsballon gewesen, um zu testen, wie Freifunk in Freibädern überhaupt angenommen werde. Die Zugriffszahlen in Eldagsen hätten gezeigt, dass die Nachfrage groß sei, weshalb in Bennigsen sofort ein leistungsfähiger Router verbaut worden sei. Das soll nun in Eldagsen folgen, planen die Freifunker.

Von Ralf T. Mischer