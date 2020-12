Der Verein Hospizarbeit Springe hilft trotzt Corona-Beschränkungen

Springe

Die Corona-Beschränkungen machen auch für Rokahr, ihre Kollegin Katrin Moormeister und die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter des Vereins die Arbeit nicht einfacher – unmöglich machen sie sie aber nicht. „Die Begleitungen finden anders statt“, sagt Rokahr.

Am schönsten für alle sei es, persönlich zu den Menschen hinzugehen, die eine Begleitung brauchen, „wir Menschen brauchen schließlich soziale Kontakte“, sagt Rokahr. Wenn persönliche Besuche aber nicht möglich seien, würden die Ehrenamtlichen es mit einem Anruf versuchen, einem Brief, einer Karte oder einem Blumengruß.

Anzeige

Das Team ist groß: 44 Männer und Frauen zwischen Anfang 30 und Ende 70 engagieren sich freiwillig in dem Verein. „Wir hatten dieses Jahr einen Vorbereitungskurs, deshalb sind wir so viele“, erklärt Rokahr. Der Kurs hatte noch vor dem ersten Lockdown im März begonnen, wurde dann digital fortgesetzt.

Das ging nicht mit allen Angeboten. Das monatliche Café für Trauernde haben Rokahr und Moormeister in der Corona-Zeit von den Räumlichkeiten der Vereins An der Bleiche 14a ins DRK-Haus verlegt. „Dort hatten wir mehr Platz“, erklärt die Koordinatorin, „Kaffee und Kuchen gab es aber nicht, nur einen Stuhlkreis. Es wurde trotzdem gut angenommen.“ Jetzt, im zweiten Lockdown, „können wir es gar nicht stattfinden lassen“.

Für viele Trauernde breche jetzt eine schwere Zeit an. „Viele Menschen sind vermutlich an den Feiertagen alleine, gerade für Trauernde ist das eine besondere Zeit“, sagt Rokahr und betont: „Betroffene können sich jederzeit bei uns melden.“ Der Verein würde auch Einzelberatungen anbieten, „zu zweit können die im persönlichen Gespräch stattfinden“, so Rokahr. Es gebe aber auch die Möglichkeit der telefonischen Beratung. Das gelte auch für Angehörige von Sterbenden und Schwerkranken, die oft Entlastung bräuchten. „Wir haben festgestellt, dass da häufig auch Gesprächsbedarf besteht.“

Nähe sei wichtig bei den Begleitungen, sagt Rokahr. Ein Händedruck oder eine Umarmung sind in Corona-Zeiten freilich nicht möglich. „Nähe kann man aber auch herstellen, indem man einfach da ist.“

Das Team des Vereins Hospizarbeit ist dienstags, 16 bis 18 Uhr, und donnerstags, 9 bis 11 Uhr, telefonisch erreichbar. Ein Anrufbeantworter läuft rund um die Uhr: (0 50 41) 64 95 95, www.hospizspringe.de

Von Jan-Erik Bertram