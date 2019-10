Hannover

Nicht das beste Wetter zum Motorradfahren am Sonntagvormittag, durchgehend bedeckter Himmel, acht Grad kühl, es ging schon ins Klamme. Aber eine Runde von 25 Angehörigen des „Destinguished Gentlemans Ride“ machte sich dennoch vom Maschsee auf den Weg ins Jagdschloss nach Springe. „Eine Stunde Fahrt durchs Calenberger Land“, sagt Organisator Tom Mayer, und strich heraus, dass es nicht ums Tempo gehe: „Wir gleiten eher dahin.“

Tom Mayer Quelle: Katrin Kutter

Anlass der Fahrt war die Saisoneröffnung der Gentlemen in Australien, wo der Klub seine Wurzeln hat. In Hannover sammelten die Teilnehmer wieder für den guten Zweck und nun zum vierten Mal für die niedersächsische Krebsgesellschaft.

Im vergangenen Jahr kamen 1000 Euro zusammen, für diese Fahrt rechnet Mayer mit vielleicht 300 Euro. Die Summe falle geringer aus, weil 2018 eine Dame allein 500 Euro in die Sammelbox steckte und wegen des besseren Wetters auch mehr Biker an der Deisterfahrt beteiligt waren. Einige Motorräder sind Sammlerstücke, zum Teil aus den 1920er-Jahren. Harley-Davidsons standen am Maschsee, Modelle der Marke Triumph und auch Vespa-Fahrer machten sich mit auf den überschaubaren Weg nach Springe.

Von gum