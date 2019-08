Springe

Der neue Name geht auf eine neue Zusammenarbeit verschiedener Träger zurück – und hat zur Folge, dass das Angebot ausgebaut wird.

Neu im Verbund der Träger ist das Diakonische Werk in der Stadt Hannover, das die Trägerschaft der Suchtberatungsstelle vom Diakonieverband Hannover-Land übernommen hat, der eigentlich für Springe zuständig ist. „Die Angebote weiterentwickeln und Ressourcen bündeln“, so beschreibt Superintendent Detlef Brandes die Neuorganisation der Beratungsstelle.

Schließung ist vom Tisch

Zuletzt hatte der Diakonieverband Hannover-Land die Angebote der Suchtberatung eingeschränkt, vor drei Jahren war sogar eine Schließung des Angebots im Gespräch. Damals hieß es, die Nachfrage sei rückläufig. Das Thema ist nun endgültig vom Tisch, weil das Diakonische Werk der Landeshauptstadt nun mit im Boot ist. „Wir arbeiten alle als eine Großfamilie Diakonie zusammen“, stellt Pastor Rainer Müller-Brandes klar.

Für die Springer bedeutet die Zusammenarbeit, dass sich im Gebäude am Pastor-Schmedes-Straße künftig mehr Personal um Probleme kümmern und Beratung anbieten kann: Sieben Kräfte kümmern sich um die Anliegen – von der allgemeinen Sozialarbeit über die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, die Schuldnerberatung, Familien-, Paar- und Lebensberatung bis zur Suchtberatung, alles vor Ort in einem Haus. Zwei zusätzliche Räume wurden dazu in dem Haus geschaffen, das der St.-Andreas-Kirchengemeinde gehört.

Immerhin wächst der Beratungsbedarf stets, weiß Schuldnerberaterin Anette Becker, die Menschen mit Finanzproblemen gemeinsam mit ihrer Kollegin Karen Fellmann unterstützt. „Die Nachfrage ist sehr groß, im Schnitt klingelt bei uns in der Telefonsprechstunde fünf- bis sechsmal der Apparat“, sagt sie.

Spielsucht nimmt zu

Ein wachsendes Thema sei auch die Glücksspielsucht, die gerade bei jungen Leuten dazu führe, dass sie binnen kürzester Zeit enorme Schuldenberge anhäufen. Und genau das bringt Michael Hofmann auf den Plan, den Sozialarbeiter, der Suchtberatung im Haus der Diakonie anbietet. Denn Glücksspielsucht ist mittlerweile offiziell als Krankheit anerkannt, es gebe Therapiemöglichkeiten – aber: „Oft wenden sich Leute erst an uns, wenn alles zusammenbricht“, sagt Hofmann. Und betont, wie wichtig die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Beratungsstellen sei.

Kirchenkreissozialarbeiterin Ingrid Röttger sagt, dass es nach der Umstrukturierung schon vorgekommen sei, dass alle Berater mit einem Ratsuchenden, der mehrere Probleme habe, an einem Tisch gesessen hätten – um die verschiedenen Hilfsangebote, die die Fachleute geben können, besser koordinieren zu können. „Das zeigt doch, dass das Haus der Beratung sinnvoll ist“, sagt Stephan Schwier, Pressesprecher des Kirchenkreises Laatzen-Springe.

Auch der Hausherr, Pastor Klaus Fröhlich, ist voll des Lobes für das neue Angebot der beiden Diakonieverbände und des Kirchenkreises: „Mit der Gemeinde und dem Nachbarschaftsladen Doppelpunkt bildet das Haus der Beratung ein Netzwerk, das den Menschen zu Gute kommt.“

Von Ralf T. Mischer