Diakonieverband Hannover-Land erhält eine neue Spitze

Springe/Ronnenberg

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So konnte jetzt mit einem Gottesdienst der Wechsel in der Geschäftsführung des Diakonieverbandes Hannover-Land, zu dem auch Springe gehört, auf dem Kirchenhügel in Ronnenberg gefeiert werden.

Schon Ende März wurde der bisherige Diakoniepastor Harald Gerke in den Ruhestand verabschiedet und von seinem Dienst entpflichtet. Als seine Nachfolgerin ist seitdem Sozialmanagerin Sandra Heuer als 2. Geschäftsführung neben Jörg Engmann tätig. Sie wurde - nach der Segnung Harald Gerkes - in ihren Dienst eingeführt. Beide Personen wurden im Gottesdienst und in den anschließenden Grußworten gewürdigt. Gerke war sechs Jahre in der Leitung des Diakonieverbandes tätig. „Als gelernter Starkstromelektriker wurde er später Pastor, war 20 Jahre in Altgarbsen tätig, war Fundraiser und später Diakoniepastor im Verband. Er liebte die Projektarbeit und hat oft ,viele Bälle gleichzeitig’ in Bewegung gehalten“, so Superintendentin Antje Marklein.

Gerke betonte in seinen Schlussworten, dass er sich immer in der Teamarbeit wohl gefühlt habe. „In den Gesprächen miteinander Ideen entwickeln, das war meins“, sagte er und dankte für die gute Zusammenarbeit im Verband. Mit Sandra Heuer in der Geschäftsführung seien seine Aufgaben in guten Händen, lobte er seine Nachfolgerin.

Heuer war bisher Leiterin der Jugendwerkstatt Roter Faden in Empelde. Dort hat sie weiterhin Leitungsaufgaben. „In den ersten drei Monaten hat sie schon viel Gutes bewirkt“, sagte Engmann. Heuer blickt mit einem „blutenden und lachenden“ Herz auf den Wechsel. Sie freue sich sehr auf die vor ihr liegenden Aufgaben und dankte ihrem Vorgänger für die sorgfältige Übergabe. Bis Ende des Jahres wolle sie alle Einrichtungen und Teams im Diakonieverband besucht haben und somit auch in der Deisterstadt vorbeischauen.

Der Verband umfasst diakonische Einrichtungen, Kirchenkreissozialarbeit, Beratungsangebote und Projekte in den Kirchenkreisen Burgdorf, Burgwedel-Langenhagen, Laatzen-Springe, Neustadt-Wunstorf und Ronnenberg. Sitz der Geschäftsführung ist aber in Ronnenberg. Zweiter Diakoniepastor im heimischen Bereich war mehrere Jahre Springes ehemaliger Superintendent Christian Klatt, der Ende 2008 in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Das Amt des Diakoniepastores gibt es mit dem Weggang Gerkes nun nicht mehr.

Von r.