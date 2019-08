Springe

. Zugleich ist der neue Flügel in der Kapelle des Diakoniezentrums im Rahmen des hochkarätigen Konzertes feierlich eingeweiht worden. Gefeiert wird die Gründung des Seniorenheims, das in Trägerschaft des Diakoniewerks Kirchröder Turm ist, aber noch einmal am Wochenende: Am Sonntag, 25. August, soll das Jubiläum mit einem Festgottesdienst und einem anschließenden Sommerfest für alle Generationen gefeiert werden. Zu dem Anlass laden Pastor Ralph Zintarra und Heimleiter Julian Böhm alle Bürger ein.

Von red