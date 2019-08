Diakoniezentrum feiert 50. Geburtstag

Springe

Pünktlich zum 50. Geburtstag hatte Bürgermeister Christian Springfeld ein kleines Geschenk für das Diakoniezentrum an der Jägerallee mitgebracht: Während des Sommerfestes versprach er, die Anbindung der Einrichtung an die Innenstadt verbessern zu wollen. Dazu sollen in den Haushalt 2020 nun Gelder eingestellt werden, kündigte er am Sonnabend an. „Und ich hoffe, dass die Politik diese Mittel auch drin lässt“, betonte der Verwaltungschef.

Zum 50-jährigen Bestehen nutzten mehrere Gäste die Gelegenheit, um in ihren Grußworten die bisherige Arbeit des Diakoniezentrums zu loben. „Es war eine spannende Zeit“, sagte die ehemalige Krankenschwester Waltraud von Endt, die vor 50 Jahren die Arbeit im Pflegeheim aufnahm. Zu dritt seien sie damals gewesen, erinnerte sie sich.

Am Buß- und Bettag des Jahres 1969 seien die ersten Bewohner eingezogen. Wie auch heute stand bereits damals das gemeinschaftliche Leben im Vordergrund. „Wir haben zusammen gefrühstückt und Mittag gegessen. Nur abends konnten wir für uns sein“, so von Endt. Noch immer lebt sie im Diakoniezentrum - als Bewohnerin, wie auch Esther Mohr, die vor vielen Jahren die Bewohner verköstigte und die Küche leitete. „Damals war alles viel kleiner. Wir waren wie eine Familie“, resümierte von Endt in ihren Grußworten.

Komplex wurde immer wieder erweitert

Um dem steigenden Bedarf an Heimplätzen für ältere Menschen gerecht zu werden, sei der Komplex immer wieder erweitert und umgebaut worden. „Ihr sorgt für uns – wir sorgen für Sie“, sei vor 30 Jahren das Motto bei der Grundsteinlegung eines weiteren Bauabschnitts gewesen, sagte Michael Borowski in einem kurzen Rückblick, der gemeinsam mit Jürgen Sandersfeld an die Hürden der Vergangenheit erinnerte. Die beiden waren ehemalige Geschäftsführer des Diakoniewerks Kirchröder Turm. Unter diesem Motto seien damals die Mittel zum Bau des Hauses eingetrieben worden. Obwohl die Pläne mit einem zu teuer attestiert wurden, wurde 1989 das Haus 11a eingeweiht und im Jahr 2000 um eine geschützte Abteilung für demenzkranke Bewohner erweitert.

Dass hier eine gute Atmosphäre herrscht, bestätigen auch Anneliese Klingsporn, die seit elf Jahren das Heim bewohnt und ihre Schwester Helga Wegener. „Mit dem neuen Leiter ist es richtig toll geworden“, so Klingsporn über den Heimleiter Julian Böhm. Dieser sei „ein großer Kümmerer“.

Bei Erinnerungen allein blieb es bei dem Fest nicht: Auch den Herausforderungen der Zukunft müsse sich die Pflegeeinrichtung stellen, sagte Geschäftsführer Hans-Peter Pfeifenbring. Sein Wunsch: ein neues Pflegezentrum. Geplant werde zudem ein sogenannter Parcours der Sinne, ein Projekt, das an verschiedenen Stationen die Sinneswahrnehmung der Bewohner herausfordere. Auch jenen, „die kaum noch vor die Türe kommen“, solle mehr Mobilität ermöglicht werden. Hierfür müssen neue Rollstühle angeschafft werden. Um dem Ziel ein wenig näherzukommen und noch am nächsten Tag die Rollstühle bestellen zu können, sammelte Pastor Ralph Zintarra Spenden ein. Musikalisch wurde das Sommerfest vom Posaunenchor der St.-Andreas-Gemeinde und Lauren Welliehausen mitgestaltet.

Von Patricia Szabo