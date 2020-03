Diakonin Janette Zimmermann wiederholt Interviewserie

Springe

St.-Andreas-Diakonin Janette Zimmermann ist vor gut zwei Jahren mit einem ungewöhnlichen Auftrag gestartet: Sie soll ihre eigene Arbeit infrage stellen und bewusst denen zuhören, die die Kirche kritisieren. Jetzt startet die 35-Jährige eine erneute Interviewrunde.

„Luther reformierte die Kirche vor 500 Jahren. Jetzt sind wir dran. Es wird mal wieder Zeit“: Mit diesen großen Worten hatte die St.-Andreas-Gemeinde die Landeskirche überzeugt, für Springe ein Modellprojekt zu genehmigen und mitzufinanzieren. Für die Stelle wurde die Religionspädagogin Janette Zimmermann ausgewählt, die in der Kernstadt aufgewachsen und gut vernetzt ist.

In ihrem ersten halben Jahr führte sie zahlreiche Interviews mit 25- bis 45-Jährigen aus der Deisterstadt – eine Generation, die bei kirchlichen Angeboten häufig zu kurz kommt. Sie stellte erstaunt einen großen Gesprächsbedarf fest und traf immer wieder auf Menschen, die religiöser sind, als sie selbst geglaubt hatten – nur Anknüpfungspunkte an ihre Ortsgemeinde fehlten ihnen.

Dieses Mal will Zimmermann die Fragen noch weiter fassen: „Ich möchte hinhören, was der Generation der 25- bis 45-Jährigen ganz konkret in Springe fehlt, was sie von ihrer Heimatstadt erwarten.“

Aus der ersten Interviewreihe hatte sich die Veranstaltungsreihe „Kleine Pause“ entwickelt. Ein Familiencafé, das mittlerweile zweimal in der Adventszeit in einem leer stehenden Ladenlokal in der Innenstadt öffnete; es gab auch eine Sommerausgabe.

Von der Wiederholung in der Vorweihnachtszeit 2019 ist Zimmermann noch immer beeindruckt. 100 Besucher kamen durchschnittlich pro Öffnungstag, das Mitarbeiterteam wuchs auf 16 Personen an. „Fast alle würden weitermachen“, weiß Zimmermann. Und auch die Lebenshilfe Springe habe ihre Räume am Oberntor (die frühere Sparkassen-Filiale an der Ecke Mühlenweg) erneut kostenlos angeboten. „Der Zuschnitt und die Lage sind toll“, schwärmt die zweifache Mutter.

Trotzdem: „Wir überlegen noch, ob und wie es weitergeht.“ Viele Modelle seien im Gespräch: Das Team ist für eine erneute Adventsausgabe genauso offen wie für die Idee, regelmäßig einmal pro Woche oder einmal im Monat ins Familiencafé einzuladen. Auch dass es erneut eine Sommerausgabe gibt, ist gut möglich, aber noch nicht gesetzt.

Die im Advent getestete Kooperation mit der katholischen Christ-König-Gemeinde und der Lebenshilfe, die mehrfach mit Bewohnern am Programm teilgenommen hat, beschreibt Zimmermann als „sehr wertvoll“. Jeder Besucher habe so sein dürfen, wie er ist. Dazu gehörte auch, dass es freitags am lautesten zuging, „weil wir Familien offenbar so sind, dass kurz vor dem Wochenende die Nerven etwas blank liegen“.

Über Gott und die Welt plaudern möchte Janette Zimmermann mit Springern. 30 bis 60 Minuten dauern die Gespräche im Schnitt. Zimmermann legt ihren Fokus auf die Kernstadt, hört aber auch Personen aus den Ortsteilen zu. Telefon (01 76) 66 55 18 63.

Von Marita Scheffler