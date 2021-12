Die Corona-Verordnung stellt Reiter beim RFV Springe vor Herausforderungen

Springe

3G, 2G, 2G-plus – die Corona-Regeln sorgen mit ihren häufigen Änderungen für viel Verunsicherung. Auch der Reit- und Fahrverein (RFV) Springe hatte damit zu kämpfen. Nach viel Recherche ist aber eine Lösung gefunden, sagt der RFV-Vorsitzende Stephan Pries.

„Ersten Tage waren schwierig“

Seit dem 1. Dezember gilt die 2G-plus-Regelung unter anderem auch für den Hallensport. Dass geimpfte und genesene Nutzer der Reithallen zusätzlich noch einen aktuellen Negativtest nachweisen müssen, sei schnell klar gewesen. „Aber der Stall ist immer eine Grauzone“, sagt Pries, „die ersten Tage waren schwierig.“ Denn vom Ordnungsamt kam die Auskunft, dass die Stallgasse nicht als Indoorsportanlage im Sinne der Corona-Verordnung gelte: „Der Stall an sich ist keine Sportanlage“, sagt Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer.

In den Ställen des RFV galt also zunächst 2G. In einem Infoschreiben, das der Pferdesportverband wenige Tage nach dem Inkrafttreten der Verordnung verschickte, heißt es aber, dass Ställe, die räumlich mit einer Reitanlage verbunden sind, nicht als reine Haltungseinrichtungen, sondern ebenfalls als Sportanlage zu sehen sind, „es gelten die Zutrittsbeschränkungen gemäß Corona-Verordnung“. In der derzeitigen Warnstufe 2 heißt das also: Auch für den Besuch im Stall gilt für Erwachsene 2G plus. Minderjährige sind von der Regelung ausgenommen. „Für den Rest der Anlage gilt 2G, und es sind überall FFP2-Masken zu tragen“, sagt Pries.

„Es herrscht eine große Unsicherheit, auch bei anderen Vereinen. Die fragen bei uns öfter an, wie wir es handhaben“, berichtet der RFV-Vorsitzende, der froh ist, dass es Mitglieder im Verein gibt, „die sich sehr bemühen und kümmern, dass wir die Verordnung richtig umsetzen“. Dazu gehöre auch viel Recherche im Internet, etwa auf den Social-Media-Seiten der Sportverbände, „es kommt ja ständig was Neues“.

Auch Schnelltests vor Ort

Die Reiter und Pferdebesitzer würden alles gut mitmachen, sagt Pries, „wir haben uns von allen die Impfnachweise zeigen lassen, sodass wir für 2G alles dokumentiert haben“. Der Verein nehme die geltenden Regeln sehr ernst, „denn die Strafen sind nicht ohne“. Zudem halte der Verein Schnelltests vor, die die Reiter vor Ort unter Aufsicht durchführen und dokumentieren lassen können. Die Aufsicht führen die Angestellten des RFV, etwa die Reitlehrer, „nach Absprache mit dem Ordnungsamt dürfen sie auch eine Bescheinigung ausstellen, die 24 Stunden lang dann auch für andere Zwecke wie einen Restaurantbesuch gültig sind“, sagt Pries.

Erleichterungen sind in Sicht

Die nächsten Änderungen der Corona-Verordnung sind beim Land schon in Planung – für Pferdehalter und Reitsportler wird es dann wohl Erleichterungen geben. Unter anderem soll dann etwa für den Hallensport die Testpflicht entfallen, sofern mindestens 10 Quadratmeter Platz je Sportlerin oder Sportler zur Verfügung stehen. In den großen Reithallen kein Problem. Aber auch jetzt laufe alles reibungslos mit der Testpflicht, auch in der Stallgasse: „Die meisten, die zum Pferd kommen, wollen ja auch reiten – und das tun sie bei diesem Wetter in der Halle“, sagt Pries.

Von Jan-Erik Bertram