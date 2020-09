Die Geschichte von Frauen in Völksen

Völksen

Manchmal wird das Leben in der Vergangenheit verklärt und romantisch dargestellt. Das Leben in Völksen war in den vergangenen Jahrhunderten nicht immer einfach. Der Ort blickt sogar auf einen Hexenprozess zurück.

Eine der ersten Frauen, deren Geschichte mit Völksen verknüpft ist, war Gisela von Schwaben, seit 1027 deutsche Kaiserin, sagt Gästeführerin Angelika Schmidt-Geisler: „Sie hat Völksen weder gesehen noch gekannt, aber sie taucht in den Urkunden im Zusammenhang mit dem Bistum Minden auf, das in Völksen 60 Morgen Ländereien besaß.“

Anzeige

Kaiserin Gisela sei eine „adelige Frau mit politischem Einfluss“ gewesen. In dieser Zeit unüblich, schließlich waren die Frauen damals den Männern gesellschaftlich unterstellt. Trotzdem konnten Frauen ihre Männer vertreten, sofern sie von adeliger Herkunft waren, ein gutes Verhältnis zum Ehemann und Sohn pflegten, von den königlichen Beratern akzeptiert wurden und sich nützliche Netzwerke aufbauten. All das konnte Kaiserin Gisela vorweisen.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch die Reformation sei in Springe von einer Frau geprägt gewesen. Es war Elisabeth von Calenberg, die die Reformation im Fürstentum Calenberg und Springe durchsetzte und damit auch nach Völksen brachte. Hier sieht man auch einen kleinen, aber massiven eisernen Haken aus der Kirchmauer herausragen. Dies, so Schmidt-Geisler, sei die Stelle, an der man einst Bestrafte am Pranger fesselte, um sie öffentlich Schande und Schmähungen auszusetzen. „An den Pranger stellte man auch zänkische Frauen, die im Dorf Gerüchte verbreiteten“, sagt die Gästeführerin. Eine solche öffentliche Zurschaustellung bedeutete ein Ende eines normalen gesellschaftlichen Lebens. „Diese Menschen verloren zwar nicht ihren Besitz, aber ihr soziales Ansehen.“ Die Strafe endete nicht selten tödlich. Schließlich ging dem Pranger oftmals der Verdacht der Hexerei voraus.

Ein Schicksal, das die Völksenerin Gerborg Pining ereilte, die von einem Verwandten eines Schadenszaubers bezichtigt wurde, nachdem dieser ein halbes Jahr lang gelähmt war und dessen Sohn erkrankte.

Drei Mal wurde Pining der peinlichen Befragung (pein = Schmerz) unterzogen. Drei Mal überstand sie die Folter. „Wenn man drei Folterungen überlebte, wurde man freigesprochen. Es war damals die schnellste Methode, unliebsame Frauen loszuwerden.“

Von Patricia Szabo