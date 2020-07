Die Grundschule Völksen wird erweitert und saniert

Völksen

Der SPD-Antrag, massiv in die Christian-Flemes-Grundschule in Völksen zu investieren, ist auch im Stadtrat auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Mitglieder aller Fraktionen stimmten dafür, das Gebäude um zwei Anbauten zu erweitern, es von Grund auf zu sanieren und auch die digitale Ausstattung auf den höchsten, möglichen Standard zu heben. Bis zur Grundsteinlegung soll zudem geprüft werden, ob nicht doch noch ein kompletter Neubau an einem anderen Standort möglich ist.

So einig sich alle Ratsmitglieder waren, dass in Völksen etwas passieren muss, so uneins waren sie während der Diskussion kurzzeitig, was der Schulausschuss und der Ortsrat in ihrer Sitzung vor einem Monat und der Verwaltungsausschuss vor einer Woche beschlossen hatten. Das Protokoll weist mindestens mehrere Lücken auf, auch die Erinnerung ans Gesagte ging teils erheblich auseinander. Etwas verwunderlich ist das, weil die SPD ihren Antrag auch schriftlich eingereicht hatte.

Anzeige

Den gemeinsamen Nenner fanden die Ratsmitglieder dennoch. Klar ist damit auch: An der Christian-Flemes-Grundschule wird im Lauf der nächsten Jahre kein geringer Millionenbetrag verbaut. Allein die beiden Anbauten werden mehr als 3 Million Euro kosten. Und die Liste der Mängel am Bestandsgebäude ist lang. Weil Unterrichts- und Inklusionsräume fehlen, müssen die Ganztagsschüler ihr Mittagessen in vier Schichten im dunklen, niedrigen Keller zu sich nehmen. Auch einen eigenen Bereich für den Hort gibt es nicht. Weil die Aula für den Musikunterricht herhalten muss, sind Bewegungsmöglichkeiten rar. Und die Toiletten können kaum noch benutzt werden.

Von Marita Scheffler