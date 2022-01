Die Huseins sind wieder in Springe

Springe

Am 17. Dezember war die Springer Familie Husein nach Kroatien abgeschoben worden – am 17. Januar ist sie wieder zu Hause: Seit Montagmittag seien die Huseins zurück in der eigenen Wohnung in Springe, sagt Mechthild Clemens, die sich in den vergangenen Wochen für die Rückkehr der syrischen Familie eingesetzt hatte.

Die Eltern und die vier Kinder, die vor Jahren aus Syrien geflohen waren, wurden Mitte Dezember nach Kroatien abgeschoben – in das EU-Land, in dem sie zunächst Asyl beantragt hatten.

Drei Jahre in Springe gelebt

Etwa drei Jahre lang hatten die Huseins zuvor in Springe gelebt. Die Kinder Layla, Iwana und Dilara besuchten zweieinhalb Jahre die IGS; ihr Bruder Fehed wurde an der BBS in Springe unterrichtet. Alle Kinder hätten Deutsch gelernt und sich gut integriert, berichtete unter anderem IGS-Lehrerin Annika Othmer.

Die Region Hannover als zuständige Ausländerbehörde hatte auf die Rechtmäßigkeit der Abschiebung verwiesen – und darauf, dass die Familie zuvor alle rechtlichen Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, ausgeschöpft habe.

In Kroatien habe die Familie auf engstem Raum zusammenleben müssen und dort keine Unterstützung von den Behörden bekommen.

Protest gegen die Abschiebung

In Springe regte sich Widerstand gegen die Abschiebung: Schüler und Lehrer der Integrierten Gesamtschule organisierten am 22. Dezember einen Protestzug zum Rathaus, wo sie Vizerathauschef Clemens Gebauer Unterschriften überreichten. Insgesamt 3700 Menschen, davon 2085 in der Region Hannover, haben sich bislang an einer Online-Petition beteiligt, mit dem Ziel, die Huseins zurückzuholen – beziehungsweise sich dafür stark zu machen, dass sie ein Bleiberecht erhalten, damit die Kinder hier wieder zur Schule gehen können. Zahlreiche Springer drückten in der Petition ihr Entsetzen über die Abschiebung und das Vorgehen aus. Auch mehrere Politiker schrieb Clemens an und bat sie um Unterstützung.

Darüber hinaus wurden in den vergangenen Wochen 2763 Euro an Spenden gesammelt. Zunächst, um die Wohnsituation der Familie in Kroatien zu verbessern. Nun solle das Geld stattdessen „für unterstützende Maßnahmen“ zur Verfügung gestellt werden.

Ende Dezember dann die überraschende Nachricht: Die Familie war in einer Aufnahmeeinrichtung in Niedersachsen angekommen, wo sie bis Montag darauf wartete, wieder nach Springe zu kommen – nach dem Ende der vorsorglichen Corona-Quarantäne.

Am Montagnachmittag habe sie die Familie in Springe besucht, so Clemens. Am Dienstag wollen die Kinder sogar schon wieder zur Schule gehen – und ihre Lehrer und Klassenkameraden wiedersehen.

Die Familie sei über die große Anteilnahme aus Springe und über die Unterstützung der Behörden sehr dankbar, berichtet Clemens nach ihrem Besuch bei der Familie im Gespräch mit der Zeitung. „Dass sie jetzt wieder in Springe sind, ist aber nur der erste Schritt.“

Immer noch ausreisepflichtig

Denn noch sei vollkommen unklar, ob die Eltern mit ihren Kindern auch tatsächlich dauerhaft hier bleiben können. „Sie dürfen aber weiterhin ihre Sprachkurse besuchen, und die Kinder dürfen zur Schule gehen. Trotzdem müssen wir sehen, wie es nun weitergeht, und erst einmal einiges in die Wege leiten.“ Denn aus juristischer Sicht habe sich am Status der Huseins, ausreisepflichtig zu sein, nichts geändert.

Von Saskia Helmbrecht