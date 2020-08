Die Lage bei den Gastronomen in Springe bleibt angespannt

Springe/Eldagsen/Gestorf

Die Sonne scheint, es ist warm – ein leckeres Essen und ein kühles Getränk dürfen da natürlich nicht fehlen. Oder? Draußen, sagen die heimischen Gastronomen, ist das kein Problem. Was aber, wenn der Winter kommt – und sich die Gäste wegen der Corona-Pandemie nicht reintrauen? Das bereitet den Wirten derzeit Kopfzerbrechen.

Bei Dionysos in Springe sei schon weniger los als sonst, sagt Christos Deligiorgis. Er schätzt, dass er derzeit etwa 70 Prozent seines üblichen Umsatzes macht. Als das Restaurant nach dem Lockdown wiedereröffnen durfte, seien die Gäste sehr verhalten gewesen. „Jetzt wird es langsam besser.“ Er glaubt, dass die Gastronomie noch länger mit finanziellen Einbußen rechnen muss. „Die Köpfe sind bei vielen noch nicht ganz frei.“ Mittlerweile läuft der Betrieb wieder gut an. „Sagen wir es mal so: Man kann überleben, aber es ist noch lange nicht so wie vor Corona.“

„Sehr zurückhaltend“

Auch Elke Siebert, Geschäftsführerin vom Mariechen, bestätigt, dass die Springer sehr zurückhaltend seien. Der Vorteil: Noch würden sich viele Gäste draußen treffen, in das Restaurant selbst würde aber kaum jemand kommen und essen. „Als es am Montag regnete, war sehr, sehr wenig los. Solange es also schön und warm draußen bleibt, geht alles.“ Während des Lockdowns hatte Siebert einen Bringdienst angeboten, was natürlich mit Kosten verbunden war, etwa für das Verpackungsmaterial. Die Krux: Durch das Angebot habe sie etwas verdient. „Und das heißt, ich bekomme keine Zuschüsse. Natürlich war es gut, um im Gespräch zu bleiben, aber es ist schwer, das Geld wieder reinzubekommen.“

Besser lief es hingegen bei der Pizzeria Uno, sagt Anna Nemnezi. „Ja, es ist schon weniger, aber wir können uns nicht beklagen. Wir sind zufrieden“, zieht sie Bilanz. Gerade die Älteren seien schon sehr vorsichtig und verweilten nicht lange im Restaurant, hat Nemnezi festgestellt.

Zwei Wochen nach der Wiedereröffnung sei es „echt kritisch“ gewesen, erinnert sie sich zurück. „Da war nichts los, aber danach ging es wieder.“ Auch der Lieferdienst habe „ein bisschen geholfen“. Der sei gut angenommen worden in Springe. Doch am Anfang der Pandemie, als die Menschen teilweise Lebensmittel gebunkert hätten, sei in den Gaststätten logischerweise kaum etwas los gewesen. „Und alle Gastronomen fürchten einen zweiten Lockdown.“

„Nicht so wie früher“

Bauchschmerzen hat auch Francesco Russo von der gleichnamigen Pizzeria, wenn er an die kalte Jahreszeit denkt. Wegen der Abstandsregelungen müssen drinnen vier Tische freigehalten werden. „Wir sind zwar zufrieden, aber es ist nicht so wie früher.“ Dafür werde der Abholdienst aber sehr gut genutzt, freut sich Russo.

„Richtig gut zu tun“ hat dafür Thomas Hemmecke von der Holzmühle in Eldagsen. Das große Außengelände sei jetzt natürlich ein Vorteil. „Alle wollen raus. Und es wollen viel mehr kommen als geht.“ Wegen der Auflagen darf Hemmecke nur begrenzt Sitzplätze anbieten, um jederzeit den Mindestabstand gewährleisten zu können. „Aber es läuft sehr gut.“ Er sei zwar zuversichtlich, räumt aber auch ein, dass die fehlenden Umsätze nicht mehr kompensiert werden können. „Gerade im Hotelbereich können wir das nicht mehr aufholen, und uns fehlen die Feiertage.“ Die Konsequenzen werden sich erst in ein, zwei Jahren zeigen, wenn Hemmecke die Fördergelder zurückzahlen muss.

Auch er glaubt, dass sich im Herbst deutlich weniger Gäste auf den Weg zu ihm machen werden. Um aber doch noch Geld zu verdienen, will er ab Herbst zusätzlich abends eine warme Küche anbieten. „Nur mit dem Mittagstisch würden wir sonst nicht weit kommen.“

„Alles ist weggebrochen“

Während es in Eldagsen also wieder besser läuft, ist in Gestorf so gut wie nichts los, bedauert Detlev Krüger, der die Gaststätten Krügers und „Zum Weißen Ross“ betreibt. „Alles ist weggebrochen. Ich habe 19 Prozent meines normalen Umsatzes gemacht.“ Er habe Verluste in Höhe von knapp 300 000 Euro. „Das können wir nicht kompensieren.“ Auch die beantragten Fördermittel reichten bei 15 festangestellten Mitarbeitern nicht annähernd aus. Krüger habe aber keinen Mitarbeiter entlassen wollen. „Wir sind fertig mit den Nerven, wir können nicht mehr“, sagt Krüger. Was ihn besonders ärgert: In Großstädten würden die strengen Auflagen teilweise nicht so umgesetzt wie hier im Stadtgebiet. „Das ist doch frustrierend.“

Von Saskia Helmbrecht