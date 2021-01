Die Mehrheit in Springe ist gegen Homeschooling

Springe

Die Familien hatten die Qual der Wahl: Das Land Niedersachsen hat die Präsenzpflicht aufgehoben und den Eltern die Entscheidung überlassen, ob sie ihr Kind weiter in die Schule schicken möchten. In Springe haben sich die meisten Familien gegen das Homeschooling entschieden.

„Die Eltern sind gut informiert“

Lediglich etwa 10 bis 20 Prozent der Eltern haben ihr Kind in den Grundschulen abgemeldet, sagt Gabriele Tegtmeyer vom Fachdienst Schule. In Bennigsen sind es zwölf Kinder, die bis Mitte Februar im Distanzlernen verbleiben; in Eldagsen sind es 14 und an der Grundschule Hinter der Burg 30. Organisatorisch sei das dennoch mit hohem Aufwand verbunden, sagt Bennigsens Grundschulleiterin Madlen Ludwig. Derzeit werden die Kinder in den ersten bis vierten Klassen im sogenannten Wechselmodell („Szenario B“) unterrichtet. Heißt: Während Gruppe A zu Hause lernt, ist Gruppe B in der Schule. Nun kommt aber eine weitere Gruppe hinzu, nämlich mit den Kindern, die komplett im Homeschooling bleiben. „Da müssen wir genau aufpassen, wer welche Aufgabe bekommt, um niemanden zu vergessen.“ Die Eltern hätten sich in den vergangenen Tagen viele Gedanken gemacht, welche Entscheidung für sie persönlich vertretbar sei. „Unser Eindruck ist aber, dass sich die Eltern hier gut informiert fühlen, wie die Lage ist.“

Auch Anne-Kathrin Schmidt, Rektorin in Völksen, spricht von einer „planerisch und organisatorisch großen Herausforderung“. „Mein Lob gilt ganz klar den Kollegen, die hier noch den Überblick behalten.“

Dass in Niedersachsen die Entscheidung den Eltern überlassen wurde, sei bei zahlreichen Familien nicht sehr gut angekommen, berichtet Martina Rücker von der Hallermund-Grundschule in Eldagsen. Sie könne den Zwiespalt der Eltern nachvollziehen abzuwägen, was für ihr Kind am besten ist. Im Alltag „läuft es aber rund, es gibt keine Probleme“, zieht Rücker Bilanz. 39 Kinder sind dort außerdem in der Notbetreuung.

An der Grundschule am Ebersberg in Springe bleiben etwa 40 der insgesamt 300 Kinder zu Hause. Rektorin Yvonne Pape glaubt, dass sich viele Eltern wegen der Corona-Fälle dazu entschieden haben, ihren Nachwuchs sicherheitshalber eine Woche lang im Homeschooling zu behalten und sie in der kommenden Woche wieder in die Schule schicken wollen. Das hatte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne so eigentlich nicht vorgesehen – als Tonne die Regelungen vorstellte, bat er die Eltern, eine grundsätzliche Entscheidung für den Zeitraum bis Mitte Februar zu treffen, damit die Schulen besser planen können.

„Jedes Kind ist willkommen“

Aus Sicht von Pape sei es richtig, dass den Eltern die Entscheidung überlassen wurde, auch wenn das in dieser Zeit schwer sei. Wer sich aber für eine Abmeldung bis zum 14. Februar entschlossen hat, könne sicher sein, dass jedes Kind auch vorher schon wieder in der Schule willkommen sei, so Pape.

Nicht nur für die Grundschulen, auch für die Abschlussklassen wurde die Präsenzpflicht aufgehoben. Auch dort werden die Schüler aktuell in geteilten Klassen unterrichtet. Etwa 25 bis 30 Eltern hätten sich in der IGS für Homeschooling entschieden, sagt Leiter Cedric Liebrum. Der Vorteil: In der IGS findet im Wechselmodell hybrider Unterricht statt. Das heißt: Gruppe A sitzt im Klassenraum, Gruppe B schaltet sich per Videokonferenz live in den Unterricht zu – genauso wie die Schüler jetzt, die bis Mitte Februar von der Befreiung der Präsenzpflicht Gebrauch machen. „Von daher macht das für uns keinen Unterschied – man kann hier nur sagen: ,Ein Hoch auf die Technik’“, so Liebrum.

Gerade einmal sechs Familien haben im Otto-Hahn-Gymnasium ihre Kinder aus dem Abiturjahrgang abgemeldet.

