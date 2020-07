Springe

Die Straßensperrungen rund um das Fernwärmeprojekt gehen in die nächste Runde: Seit Montag ist an der Schulstraße kein Durchkommen mehr. Auch der Innenstadtbereich ist noch weitgehend dicht. Bei der Stadt laufen unterdessen die Planungen für den Ausbau der nördlichen Fünfhausenstraße an.

Bei der Fernwärme geht es so weiter: In drei Wochen solle in der Innenstadt der nächste Abschnitt an der Fünfhausenstraße vom Nordwall bis kurz vor den Grünen Brink starten, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Marcus Diekmann.

Am 10. August soll dort die Baustelle eingerichtet werden. Mitte November wollen die Stadtwerke in dem Bereich komplett fertig sein. Bereits im Oktober, so Diekmann, soll außerdem das Fernwärmenetz durchgängig in Betrieb sein. Damit seien auch die Vorgaben für die Förderungen vom Bund erfüllt. Mit alle anderen, späteren Baumaßnahmen werde das beantragte und fertiggestellte Netz lediglich erweitert.

Während der Sommerferien laufen jetzt die Arbeiten in der Schulstraße. „Wie ursprünglich auch geplant“, so Diekmann. Dafür – auch wegen der Umleitungen – ist die Harmsmühlenstraße zwar wieder frei, kann aber wegen laufender Kanalbauarbeiten aus Richtung Völksener Straße noch nicht wieder angefahren werden.

Später wird es dann nördlich der Bahnlinie in der Brandenburger Straße und im Spreeweg weitergehen. Diese Arbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen, werden sich aber ins Jahr 2021 hinziehen. Ursprünglich wollten die Stadtwerke dort dieses Jahr schon fertig sein, räumt Diekmann ein. „Dafür haben wir jetzt andere Sachen begonnen, die noch nicht geplant waren.“ Wegen der Corona-Krise und der Schulschließungen seien etwa die Bauarbeiten am BBS-Parkplatz vorgezogen worden, weil die Fläche wochenlang ohnehin nicht gebraucht wurde.

Ins Auge gefasst hat Diekmann außerdem mögliche Erweiterungen des Netzes im Bereich „Weißer Brink“, wo momentan neben der St.-Petrus-Kirche etwa ein neues Mehrgenerationenwohnprojekt entsteht. Auch „Am Grünen Brink“ in Richtung Sparkassen-Komplex gehen die Gedanken.

Und auch die nördliche Fünfhausenstraße sei immer noch in der Diskussion: Hier wolle man sich aber nach der Stadt richten, so Diekmann. Die Stadt will am politischen Beschluss festhalten, den Bereich 2022 auszubauen: In diesem und dem kommenden Jahr seien Gelder für die Planung im Haushalt vorgesehen, so Bürgermeister Christian Springfeld. Ob dann auch die lange diskutierte Rechtsabbiegespur zur Bürgermeister-Peters-Straße kommt, müssten ebenfalls die anstehenden Planungen zeigen, so Springfeld weiter.

