Die Werbetafel in der unteren Jägerallee in Springe wurde noch nicht erneuert

Das unabhängige Ortsratsmitglied Uwe Lampe sprach den Schandfleck in der jüngsten Sitzung an. „Sogar das Brautmodengeschäft, das es schon lange nicht mehr gibt, wird da noch beworben“, monierte er. Zur Einordnung: Im April vor zehn Jahren zog die „Tafel“ in die Geschäftsräume, die davor länger leergestanden hatten.

Auch andere Hinweise auf der Stellwand seien überholt, die Pappen zerfleddert. „Dabei sollte so etwas eine Visitenkarte sein“, so Lampe. Zehn Lücken klaffen auf dem vermoosten Blech. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass sich die Struktur des Gebiets verändert hat: Die Anzahl der Firmen schwindet; das gilt vor allem für die Straße In der Wanne.

Tafel soll erneuert werden

Vor neun Monaten hatte die Stadtverwaltung dem Ortsrat zugesichert, die Infotafel spätestens im Jahr 2021 komplett zu erneuern, eventuell gelinge das auch umgehend, hieß es damals. Zitat: „Sollte dies nicht möglich sein, wird das Stadtmarketing den Wegweiser temporär für Werbezwecke des Stadtmarketings oder andere städtische Zwecke nutzen.“

Jetzt antwortet die Stadt dem Ortsrat, sie kümmere sich momentan um den Firmenwegweiser in der Rathenaustraße: Das Gewerbegebiet ist zuletzt sichtbar gewachsen. Die Straße stand eigentlich für das vorige Jahr auf der To-do-Liste, das Projekt habe sich aber verzögert. Sobald man fertig sei – „voraussichtlich vor dem Sommer“ – werde „unverzüglich der Wegweiser an der Jägerallee bearbeitet“.

Alle Firmen an der Jägerallee und In der Wanne sollen angeschrieben werden und die Möglichkeit erhalten, auf dem neuen Wegweiser vorzukommen. Sei die Nachfrage gering, „soll der Wegweiser für Zwecke des städtischen Stadtmarketings verwendet werden“, so die Antwort.

Moderne Wegweiser geplant

Zeitgleich soll es auch eine neue InTafel für das Gewerbegebiet an der Philipp-Reis-Straße geben. Im kommenden Jahr seien dann moderne Wegweiser für die Gewerbegebiete in Eldagsen und in Bennigsen an der Reihe. Ursprünglich war geplant, bis 2023 jedes Jahr einen der bestehenden Wegweiser an den Gewerbegebieten im Stadtgebiet „zu sanieren beziehungsweise zu erneuern“.

Von Marita Scheffler