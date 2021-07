Springe

Bereits 2016 punktete Christian Springfeld bei der damaligen Kommunalwahl mit seinem umfangreichen Onlineauftritt, den er bis heute intensiv pflegt.

„Der große Vorteil ist natürlich, dass ich online viel mehr Menschen gleichzeitig erreichen kann, als im persönlichen Gespräch.“ Springfeld ist vor allem auf Facebook und Instagram aktiv – allerdings mit getrennten Accounts, einen als Bürgermeister und einen als „Privatperson“ für den Wahlkampf. Um die Seiten kümmert er sich selbst, „der Zeitaufwand schwankt stark. Manchmal komme ich gar nicht dazu und manchmal sind es mehrere Stunden in der Woche“. Ziel sei es aus seiner Sicht, „einem breiten Publikum deutlich machen zu können, wofür man steht und wie man so drauf ist“.

Trotz seiner Internet-Affinität ist er überzeugt, dass eine Onlinepräsenz niemals den persönlichen Kontakt ersetzen kann. Dennoch habe er auch im Netz „ernsthafte und gute Kontakte“ aufbauen können.

Und wie möchte der Amtsinhaber digital um Stimmen werben? „In den Jahren seit 2016 ist jede Menge Positives in der Stadt passiert. Viele wichtige Weichenstellungen für die Zukunft sind gelungen. Zahlreiche Projekte laufen. Das will ich deutlich machen.“

Doch auch die SPD um Bürgermeisterkandidat Bastian Reinhardt setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf den digitalen Wahlkampf. Wie kann es der Partei und dem Bewerber gelingen, Stimmen zu bekommen? „Ich glaube durch seriöses Auftreten, durch eine gesunde Mischung in der Kommunikation. Dazu bedarf es natürlich einer entsprechenden Vernetzung und Aktualität der Informationen“, sagt Reinhardt.

Genau wie Springfeld möchte aber auch er den persönlichen Kontakt zu den Wählern nicht missen, der „gehört unumstößlich zum Miteinander dazu“. Über das Netz könnten jedoch schnell und transparent wichtige Informationen vermittelt werden. „Für jeden Themenbereich Flyer, Anzeigen oder sonstige Mittel zu nutzen, ist finanziell und auch ökologisch nicht vertretbar.“

Doch eine Onlinepräsenz birgt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. „Die Diskussionskultur im Internet ist immer eine Gefahr. Die Hemmschwelle ist deutlich niedriger, der Respekt voreinander deutlich kleiner und die inhaltliche Qualität oftmals nicht so gut wie in einem Gespräch“, so Reinhardt. „Ernsthafte Diskussionen gibt es natürlich auch, zum Glück überwiegend.“ Oftmals könne bei Fragen schnell vermittelt werden, das sei eine gute Motivation.

Grünen-Kandidatin Antje Retzlaff ist auf Facebook und Instagram vertreten, wo aktuelle Beiträge veröffentlicht werden, ebenso wie auf der Internetseite des Ortsverbandes. Die Betreuung der Seiten übernimmt sie selbst und hat sich dafür Tipps von Experten geholt. Doch statt sich ihren Wahlkampf von Algorithmen diktieren zu lassen, wolle sie „lieber authentisch“ bleiben, damit wolle sie bei den Springern punkten.

„Ich habe mich aktiv gegen eine eigene Website entschieden, da der Aufwand den Nutzen für mich nicht rechtfertigt und ich leider mit Kind und Vollzeitjob nicht halb so viel Zeit für den Wahlkampf aufbringen kann, wie ich es mir wünschen würde“, so Retzlaff. Ein Vorteil, auf sozialen Plattformen vertreten zu sein, sei „der direkte Austausch“. Es koste weniger Zeit und Überwindung, einen Beitrag zu kommentieren als zum Beispiel telefonisch Kontakt zu den Kandidaten aufzunehmen. „Dies ist natürlich auch gleichzeitig ein Nachteil, da auch die Hürden für unsachliche, sexistische, rassistische oder einfach allgemein niveaulose Kommentare und Nachrichten deutlich geringer sind.“

Dennoch sei ein Onlineauftritt aus ihrer Sicht ganz klar eine Chance, wenn er auch den persönlichen Umgang nicht ersetzt, sondern „wertvoll ergänzt“

Von Saskia Helmbrecht