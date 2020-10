Dorfgemeinschaft protestiert gegen geplanten Umzug des NP-Markts

Völksen

Wenn Edeka den NP-Standort an der Steinhauerstraße wirklich schließen sollte, wären andere Betreiber bereit und in der Lage, den Markt zu übernehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die Interessengemeinschaft Dorfentwicklung Völksen um Joachim Eilert und Gerhard Rehme.

Edeka Minden-Hannover plant einen neuen, größeren Supermarkt auf einer Fläche Im Stiege, der den alten Standort an der Steinhauerstraße ersetzen soll. Doch die Interessengemeinschaft fühlte sich von dem Neubauvorhaben „überfahren“; die Gruppe kritisiert mangelnde Transparenz bei dem Verfahren und drängt auf alternative Standorte, die es nach Ansicht der Interessengemeinschaft durchaus gebe. „Viele haben aber den Eindruck, dass der Drops schon gelutscht ist; aber das Thema ist noch nicht durch“, sagt Eilert.

Alternative Grundstücke vorgeschlagen

Die Gruppe hatte sich Anfang September zusammengeschlossen. Seitdem haben die Initiatoren rund 120 Unterschriften gegen den Umzug gesammelt. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass der Ortskern nicht ausstirbt. „Es ist wichtig, dass ein Supermarkt fußläufig für alle erreichbar bleibt.“ Rund 16 aktive Völksener haben sich der Interessengemeinschaft bereits angeschlossen. „Mit dem Umzug des Marktes wird Völksen optisch und sozial komplett auf den Kopf gestellt; so etwas darf man nicht durchprügeln und mit der Brechstange durchwinken“, ergänzt auch Thorsten Hackert. Die Stadt habe der Gruppe bestätigt, in den vergangenen Jahren lediglich exklusiv mit Edeka gesprochen zu haben, so Eilert. „Wir haben einige hoffnungsvolle Ansätze, also alternative Grundstücke und Marktbetreiber sondiert, die vor einer Entscheidung geprüft werden sollten“, betont Eilert. Noch sei aber nichts spruchreif, sodass sich die Gruppe bewusst noch mit Details zurückhalten möchte.

Supermarkt wird benötigt

Dass Völksen einen Supermarkt braucht, ebenso wie eine neue Kita und ein neues Feuerwehrgerätehaus, wie es für die Fläche ebenfalls im Gespräch ist, steht außer Frage, sind sich die Mitglieder einig. „Aber wir wollen bessere Alternativen zu dem aktuell ins Auge gefassten Bauvorhaben ,Im Stiege' entwickeln.“ Mit einem Neubau am Ortsrand würde der Ortskern aussterben, was sich auch auf die anderen Geschäfte auswirken könnte. „Die würden leiden“, sagt Heinz Kwitschinski.

Und dass es direkt in der Ortsmitte keine geeigneten Flächen für einen Marktneubau gibt, sei aus seiner Sicht falsch. Politisch wird das Thema am 10. November weitergehen; dann spricht der Ortsrat Völksen erneut über das Thema. Auch der Planungsausschuss wird sich am 17. November beraten.

Für Fragen steht die Gruppe per E-Mail Dorfentwicklung.voelksen@outlook.de zur Verfügung. Die Unterschriftenlisten liegen derzeit bei Florales, in der Rosen-Apotheke, in der Bäckerei Bernhardt und der Fleischerei Lange in Völksen aus.

Von Saskia Helmbrecht