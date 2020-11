Dorfgemeinschaftsraum in Alvesrode ist fertig

Alvesrode

Es ist vollbracht: „Am 29. Oktober haben wir die Bauarbeiten für den Dorfgemeinschaftsraum beendet.“ Das hat Ortsbürgermeister Dieter Gonschorek ( CDU) bei der jüngsten Sitzung des Ortsrats verkünden können.

Den Anbau einer barrierefreien und damit behindertengerechte Toilette sowie eine Erweiterung des Dorfgemeinschaftsraumes haben engagierte Ortsratsmitglieder wie Kurt Böhm ( CDU) und Gonschorek selbst gestemmt – unterstützt von vielen Helfern. „Genau 81 Tage haben wir seit Juli 2019 gearbeitet, fast jeden Freitag und Sonnabend“, berichtete der Ortsbürgermeister. Rekordhalter bei dem ehrenamtlichen Einsatz sei Böhm mit 164,5 geleisteten Stunden. Er selbst habe eine Stunde weniger gearbeitet, so Gonschorek mit einem Schmunzeln. Insgesamt 16 Helfer hätten an dem Projekt mitgewirkt, dankte der Ortsbürgermeister für den Einsatz.

Schallschutzmaßnahmen für eine verbesserte Akustik im Dorfgemeinschaftsraum, schwer entflammbare Gardinen für die Fenster: Für die weitere Ausstattung der Helmut-Schmieder-Halle will der Ortsrat Alvesrode im kommenden Jahr investieren. Damit sollen 5000 Euro in den Etat 2021 eingestellt werden – angesparte Budgetreste. Einstimmig haben die Mitglieder des Ortsrats beschlossen, dass dieses Geld unter anderem an die akustische Verbesserung des Raums gebunden ist. „Wenn viele Menschen in diesem Raum sprechen, überschlagen sich die Stimmen“, erklärte Ortsbürgermeister Gonschorek. Dafür sollen spezielle Schallschutzelemente an der Decke angebracht werden.

Im vergangenen Jahr sei der Dorfgemeinschaftsraum so oft wie nie zuvor vermietet worden, berichtete Gonschorek, der sich um Vermietungen kümmert. 39-mal konnte er die Türen für Feiern oder Veranstaltungen öffnen. Coronabedingt sieht das in diesem Jahr anders aus: Lediglich viermal konnte der Raum vermietet werden. Immerhin: Weil das Springer Amtsgericht Versteigerungen nach Alvesrode ausgelagert hat, gebe es bis Ende Dezember noch sieben Termine im Dorfgemeinschaftsraum, berichtete Gonschorek. Der VfV-Concordia-Vorsitzende Jürgen Twick hakte nach, ob nicht Vereine den Raum einmal pro Jahr kostenfrei nutzen könnten. Da gebe es schon Entgegenkommen, so Gonschorek. So könnten Vereine Reinigungskosten sparen, wenn sie selbst nach einer Veranstaltung putzten. Die verbliebenen Einnahmen – nach Abzug der Verwaltungskosten – von rund 40 Euro würden benötigt, um eine Reserve zu haben, wenn mal ein Stuhl oder Geschirr ersetzt werden müssten, erläuterte der Ortsbürgermeister.

Von Anne Brinkmann-Thies