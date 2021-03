Dorfmarkt: IG Völksen findet Betreiber

Völksen

370 Unterstützer hat die Interessengemeinschaft IG Völksen mittlerweile. „Das sind mehr als zehn Prozent unserer Einwohner“, sagt Gruppensprecher Joachim Eilert. „Sehr viele stehen hinter unserem Projekt und wollen verhindern, dass der Dorfkern verödet, weil am Stiege ein Nahversorger gebaut wird.“

Seit dem Wochenende verteilt die Interessengemeinschaft im Ort einen Flyer. Auf den zwei DIN-A4-Seiten erläutern Eilert und seine Mitstreiter, was sie in den vergangenen Monaten erreicht haben, wie sich Politik und Stadtverwaltung positioniert haben und warum es aus ihrer Sicht unbedingt eine Alternative zum Edeka am Stiege geben muss.

„Zwei heiße Eisen im Feuer“

Zwei heiße Eisen habe man im Feuer, sagt Eilert. Da ist zum einen ein Grundstück am Bohlweg, das hochinteressant sei, zum anderen gebe es eine städtische Fläche, die in absehbarer Zukunft umgenutzt werden könne. Sie sei zwar zu klein für einen Supermarkt, aber auch ein Nachbar sei verkaufsbereit.

Mitbewerber von Edeka könnten sich ernsthaft vorstellen, den Markt zu übernehmen: „Uns liegen eine schriftliche und eine mündliche Interessenbekundung von Betreibern vor“, so Eilert. Auch mit Investoren führe die Gruppe bereits Gespräche, es gebe genaue Umsatzschätzungen: „Derzeit müssen viele Parameter ins Gleichgewicht gebracht werden.“ Je nach Standort könnte der neue Versorger eine Verkaufsfläche von 500 bis 800 Quadratmetern aufweisen. Zum Vergleich: Der jetzige NP-Markt hat rund 350 Quadratmeter.

Eilert weiß, dass sich die Verhandlungen nicht mehr zu lange hinziehen dürfen: „Wir müssen möglichst schnell möglichst viel liefern, damit die politisch Verantwortlichen eine Entscheidungsgrundlage bekommen.“ Die Unterschriftenlisten liegen weiterhin in der Rosen-Apotheke, bei „Florales“, der Bäckerei Bernhardt und der Fleischerei Lange aus. Auch E-Mails an dorfentwicklung.voelksen@outlook.de sind möglich.

Langrehr dämpft Hoffnungen

Völksens Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr nimmt den Brief zum Anlass, um ebenfalls Post an alle Haushalte zu verteilen. Der erfordere „Klarstellungen“. „Wir alle wünschen uns einen möglichst zentralen Nahversorgerstandort in der Nähe vom Konsumplatz.“ Aber: Den zu finden, „besteht aus der großen Herausforderung, die verkaufsbereiten Eigentümer von geeigneten Grundstücken mit ihren Kaufpreiserwartungen zusammen mit den Investoren und Betreibern in Einklang zu bringen“, dämpft er die Hoffnungen, die die IG streut. Seit zehn Jahren seien die Ortsbürgermeister mit der Quadratur des Kreises beschäftigt. Letztlich sei man dankbar, mit dem Stiege überhaupt eine Alternative zum nicht mehr wirtschaftlichen NP-Markt gefunden zu haben.

Die Polemik und Falschinformationen im Brief der IG missfallen ihm. Er habe das Gefühl, „Mitglieder des Kernteams“ würden die Gelegenheit nutzen wollen, um Parteipolitik zu betreiben. „Dabei kommen wir nur voran, wenn wir es gemeinsam, transparent und ehrlich versuchen.“

Von Marita Scheffler