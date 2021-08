Völksen

Ihre Nachbarschaft ist grenzenlos: Die drei Familien Widmer, Hille und Grella leben seit ihrem Einzug vor rund 25 Jahren ohne trennende Zäune oder Mauern zwischen ihren Grundstücken am Bennigser Weg und dem Tilleusekenweg. Am 7. August öffnen sie zum ersten Mal ihre blühenden Oasen, um zu zeigen, welche Vorteile eine offene Gartennachbarschaft bietet, bei der jeder beim anderen willkommen ist – ganz unkompliziert.

Schleichwege führen von Garten zu Garten

Wo andernorts Zäune Grundstücksgrenzen markieren, bietet bei den drei Familien die Natur einerseits genügend Sichtschutz für die Privatsphäre und ist andererseits herrlich durchlässig. Schleichwege führen von hüben nach drüben. Üppige Apfel- und Birnenbäume stehen auf der Grundstücksgrenze zwischen dem Widmerschen Areal und dem Grundstück der Grellas – und haben gleich mehrere positive Effekte. „Die Bäume spenden Schatten und von dem leckeren Obst partizipieren alle Nachbarn“, erzählt Paul Widmer.

Manche Pflanzen werden ausgetauscht

Zudem sei der Bereich, wo sonst Zäune oder Mauern stehen, sinnvoll für eine Bepflanzung genutzt. „Jeder der drei Gärten ist schön und hat seinen ganz eigenen Charakter“, erklärt Barbara Widmer. Manche Pflanze findet sich aber hier wie dort. „Wir haben natürlich viel ausgetauscht“, fügt Barbara Beckedorf-Hille hinzu. Sogar der Rasenmäher wurde anfangs geteilt. Im Laufe der Jahre aber legte sich dann doch jede Familie ein eigenes Gerät zu.

Wenn die drei Familien am 7. August ihre blühenden Oasen öffnen, starten die Besucher ihren Rundgang bei Alicea und Rafael Grella. „Den Garten haben wir selbst angelegt“, berichtet Rafael Grella. Im Vorgarten besticht eine formschöne Birke die Betrachter. „Sie sieht fast aus wie ein Schirm“, beschreibt Alicea Grella. Und führt weiter entlang üppiger Stauden und Tomatenpflanzen.

Kleine kreative Überraschungen

Zwischen den Obstbäumen führt ein Weg über wenige Treppenstufen neben einer kleinen Naturstein-Mauer in den Garten von Familie Widmer. Hier erwarten die Besucher kleine Überraschungen: Ein Spiegel, versteckt in den Sträuchern, ein pittoresker Vogelkäfig. Vorbei an Rosen, Hortensien und Stauden geht es durch den Garten, vorbei auch an einem Meerrettich. Den habe er einst – ebenso wie das Wurzelgemüse Topinambur – aus seiner Schweizer Heimat mit an den Lauseberg gebracht, so Paul Widmer.

Im Vorgarten fällt der Blick nicht nur auf Sträucher und eine Zierquitte, sondern auch auf große Sandsteinblöcke aus dem Deister – anstelle eines Zaunes. Ein Pfad führt im hinteren Bereich des Widmerschen Grund und Bodens zu Barbara Beckedorf-Hilles und Hans-Jürgen Hilles Grundstück – entlang einer transparenten Bambushecke einem wichtigen Bestandteil des Gartens, zu der Ikebana-Meisterin Beckedorf-Hille. Ein großer Trompetenbaum (Catalpa) spendet lichten Schatten. Verschiedene „Gartenzimmer“ machen Lust aufs Verweilen. „Je nach Licht und Tageszeit haben wir so verschiedene Sitzmöglichkeiten“, so Hans-Jürgen Hille.

Und sogar ein Meer gibt es in diesem Garten. Ganz nach den Regeln der Kunst des japanischen Arrangierens hat Beckedorf-Hille aus aufrecht stehenden Steinen dieses „ruhige Meer“ gelegt.

„Wir möchten zeigen, wie gut das funktionieren kann“, sagt Barbara Widmer, die die Idee zu der Öffnung auch für Besucher hatte. Wer die drei Gärten in Völksen besuchen möchte, hat dazu am Sonnabend, 7. August, von 10 bis 16 Uhr Gelegenheit. Eine Voranmeldung an springe59@ web.de ist erforderlich.

Von Anne Brinkmann-Thies