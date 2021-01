Jagdaufseher Hartmut Koch aus Altenhagen hat keinen Zweifel: In Springe sind Wölfe unterwegs. Er hat am Freitagmorgen gegen 7 Uhr drei Tiere gesehen. Sein Kollege, der Jagdpächter Horst Theobald, hatte Anfang der Woche bereits zwei Wölfe gesichtet. Koch: „Wir haben die Trittsiegel, also Fußspuren, untersucht und sind uns ganz sicher.“