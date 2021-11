Eberhard Brezski bleibt an der Spitze des Ortsrats Gestorfs

Gestorf

„Es ist das Amt, das mich erfüllt und bei dem man am meisten bewirken kann“, sagte Gestorfs alter und neuer Ortsbürgermeister Eberhard Brezski (SPD) am Abend seiner Wiederwahl. Er könne auf alle Ämter verzichten, nicht aber auf das des Ortsbürgermeisters. Einstimmig votierten die Ortsratsmitglieder in ihrer konstituierenden Sitzung am Mittwochabend für ihn. Seine Stellvertreterin bleibt Susanne Estorf (CDU).

Ortsrat hat sich verändert

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode haben die beiden in dieser Konstellation zusammengearbeitet. „Das war gut und wird auch sicher so bleiben“, sagte Brezski, der bis vor wenigen Wochen auch Regionsabgeordneter seiner Partei war. Der Gestorfer Ortsrat hat sich deutlich verändert, Estorf und Brezski sind die einzigen Konstanten geblieben.

Neu im Gremium sitzen für die SPD Ernst Rasche und Maren Brandhorst-Schmidt. Für die Grünen will sich Norman Holzmann künftig für den Ort engagieren. Er war für Hubert Telgmann nachgerückt, der auf seinen Sitz verzichtet hatte. Ausgeschieden sind indes mit Antje Cordts (SPD) und Heinrich Eicke (CDU) zwei langjährige Bürgervertreter. „Ich war insgesamt rund 25 Jahre im Ortsrat“, erinnerte Cordts, die als Dankeschön einen großen Präsentkorb von Brezski und von der Stadt eine Urkunde bekam. Eicke war zwar persönlich nicht zur Sitzung gekommen, er werde ihn aber demnächst besuchen, so Brezski.

Tempo-30-Schilder stehen

In seinem Bericht konnte Brezski auf einen Teilerfolg aus dem Bemühen des letzten Ortsrats blicken: Die Tempo-30-Schilder für eine nächtliche Geschwindigkeitsreduktion auf der Calenberger Straße stehen. „Damit ist ein Etappenziel erreicht“, sagte er. Seit Jahren setzt sich der Ortsrat für mehr Verkehrssicherheit auf dieser viel befahrenen Landesstraße ein und kämpft unter anderem auch für Querungshilfen. Aufgehoben sei das nächtliche Tempo-30-Limit kurz vor dem Ortsausgang Richtung Schulenburg übrigens wieder, weil dort die Grenzen der Lärmemission nicht erreicht worden seien.

Fortschritte bei Kita-Erweiterung

Fortschritte gebe es auch bei der geplanten Erweiterung der DRK-Kita. „Das DRK hat den Bauantrag eingereicht“, berichtete Brezski. Ein kleines Projekt, das der Ortsrat angeschoben und mitfinanziert hat, kann aktuell abgeschlossen werden: die Renovierung des Friedhoftores. Von einem heimischen Handwerker sandgestrahlt und frisch lackiert soll es in diesen Tagen wieder angebracht werden.

Von Anne Brinkmann-Thies