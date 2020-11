Bennigsen

Albrecht Friehe kommt mit dem Fegen kaum hinterher. Seit die Stadt Springe vor knapp 20 Jahren die Straßenreinigungssatzung geändert hat, sind die Grundstückseigentümer dafür verantwortlich, die Gehwege und die Straßen bis zur Fahrbahnmitte sauber zu halten.

Auf der Eichenstraße ist das zurzeit gar nicht so leicht. Denn die Bäume tragen in diesem Jahr scheinbar besonders viele Früchte, die derzeit in Massen zu Boden fallen. „Wir kommen gegen die Eicheln nicht an“, sagt Friehe.

Acht Müllsäcke stehen an seiner Hauswand. Alle mindestens halb voll mit Eicheln, die er nur in dieser Woche vor seinem Grundstück und denen zweier Nachbarn, denen er hilft, aufgefegt hat. Ein halb voller Sack ist die Ausbeute vom Vormittag, am frühen Nachmittag liegen schon wieder etliche Eicheln auf dem Gehweg, drücken unter den Fußsohlen und könnten, so die Sorge Friehes, zu Stolperfallen werden.

Sein Nachbar Hartmut Theimer kommt hinzu. „Gestern wäre eine Frau, die mit Gehhilfen unterwegs war, fast gestürzt“, sagt er. Die Eichen, sagt Friehe, der sein Haus 1968 gebaut hat, habe die Stadt ohne Einverständnis der Anwohner gepflanzt. Alle Nachbarn hätten vor knapp 20 Jahren dafür plädiert, die damals noch jungen Bäume zu fällen, die nicht nur im Herbst Laub und Eicheln, im Winter Totholz und im Frühling Blüten abwerfen, sondern deren Wurzelwerk auch für Schäden am Gehweg sorgen würden.

„In keiner anderen Straße in Bennigsen haben die Anwohner so einen Aufwand“, sagt Friehe, der sich nicht nur über fehlende Hilfe von der Stadt ärgert, sondern auch über einige Nachbarn. Tatsächlich liegen die Eicheln einige Grundstücke weiter zentimeterhoch auf dem Gehweg, der kaum noch passierbar ist.

„In den Intervallen, in denen es nötig wäre, käme auch eine städtische Straßenreinigung nicht nach“, sagt Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer. Das Problem der räumungsunwilligen Grundstücksbesitzer habe ein Kollege vom Tiefbauamt im Blick. Die Stadt sei rechtlich in der Lage, die Reinigung durchzusetzen, so Kohlmeyer. Bußgelder würden aber nur „im Extremfall“ verhängt. „Wir wollen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.“ Es sei klar, dass Anwohner bei dem Tempo, in dem die Eicheln nachfallen, kaum hinterherkämen mit der Straßenreinigung. „Wichtig ist uns, dass am Ende der Fallperiode die Eicheln aufgesammelt werden, weil sonst irgendwann die Kanalisation verstopft.“

