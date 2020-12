Eldagsen

Das ging schnell: Die Hallerbrücke zwischen Eldagsen und Hallerburg ist Geschichte. Die Stadt Springe hat sie am Montag abreißen lassen. Dabei kam es zu einem Unfall, bei dem allerdings nur geringer Schaden entstanden ist.

Der Bagger kippte beim Abriss der Brücke von der Böschung in den Bach. Er war dabei, die so genannten Widerlager der Brücke abzureißen, erklärte Jörg Klostermann, der Baufachbereichsleiter der Stadt.

Die Verwaltung hatte den Leineverband um Unterstützung beim Rückbau der Brücke gebeten, der, so Bürgermeister Christian Springfeld, nach einer Verfügung der unteren Wasserbehörde bei der Region Hannover bis Ende Februar über die Bühne gehen musste. Eine Verfügung habe es nicht gegeben, sagt dagegen Andreas Losse, der zuständige Mitarbeiter bei der Region. Aber auch er habe eine Einsturzgefahr gesehen und „eine fachliche Empfehlung“ ausgesprochen, die Brücke zurückzubauen.

Nach Unfall wieder im Einsatz

Der Leineverband schließlich beauftragte eine Fachfirma, die den Abriss kurzfristig übernehmen konnte. Sie habe, so Leineverbands-Geschäftsführer Jens Schatz, auch selbst die Bergung des Baggers übernommen, der am Dienstag schon wieder im Einsatz war. Der Fahrer sei unverletzt geblieben. Die Umwelt sei „kaum bis gar nicht belastet“ worden, so Schatz. Die Fahrzeuge, die bei Arbeiten an Gewässern zum Einsatz kommen, seien mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl ausgestattet. Dennoch war die Eldagsener Feuerwehr im Einsatz, um die auslaufenden Betriebsstoffe aufzufangen.

Die Hallerbrücke war seit Monaten gesperrt. Aus Sicht der Stadt war sie einsturzgefährdet. Viele Nutzer - vor allem Radfahrer und Fußgänger – sahen die Sperrung als übertrieben an und brachen die Absperrungen immer wieder auf. Für sie ist die Brücke der sicherste Weg zwischen Adensen/ Hallerburg und Eldagsen – denn die Landesstraße zwischen Alferde und Eldagsen, der einzige andere Weg, verfügt nicht über einen Radweg.

Übergangslösung mit THW

Umso wichtiger ist den Adensern und Hallerburgern eine neue Brücke. „Wir bleiben dran“, sagt etwa Hallerburgs Ortsvorsteher Hans Jürgen Pompetzki. Springe hat dafür bereits 150 000 Euro im Haushalt 2021 eingeplant und hofft, dass auch die Stadt Nordstemmen einen Teil der Kosten übernimmt. Wann der Neubau startet, ist allerdings ungewiss. „Dafür ist es noch zu früh“, sagt Springes Bürgermeister Christian Springfeld, der eine Behelfsidee ins Spiel bringt: „Womöglich finden wir sogar vorab eine Übergangslösung in Zusammenarbeit mit dem Ortsverband Springe des Technischen Hilfswerkes“, schreibt er in einer E-Mail an Adensens Ortsbürgermeister Oliver Riechelmann.

Von r.