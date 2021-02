Ein Jahr Bonpflicht: Drei Bäckereibetriebe in Springe schildern ihre Erfahrungen

Springe

Als Corona noch ein Bier und Covid-19 noch eine rätselhafte Lungenkrankheit weit weg in einer bis dahin unbekannten chinesischen Stadt war, wechselten sich in den Nachrichten regelmäßig die Aufregerthemen ab. Eins davon war die Bonpflicht. Seit etwas mehr als einem Jahr müssen nun etwa auch Bäcker ihren Kunden ausgedruckte Kassenbons anbieten, selbst für Kleinstbeträge. Wir haben einige Betriebe gefragt, welche Erfahrungen sie mit der Bonpflicht gemacht haben.

„Es ist mittlerweile Normalität“

„Es ist mittlerweile Normalität geworden“, sagt Kai Oppenborn, der Geschäftsführer der Calenberger Backstube, die vier Filialen im Springer Stadtgebiet betreibt. Zu Beginn hätten die Mitarbeiter noch viel Papier ausgedruckt – und weggeschmissen. „Um der Papierflut zu entgehen und die Umwelt zu schonen, haben wir einen QR-Bon eingeführt.“ Kunden könnten an der Kasse einen Code einscannen und sich den Kassenbon so aufs Handy laden. „Auf Wunsch können wir die Bons aber auch immer noch drucken“, sagt Oppenborn.

Anzeige

„Eigentlich war es viel Wind um nichts“, sagt Brunhild Kumlehn vom gleichnamigen Café am Niederntor in Springe. „In der Anfangszeit haben wir jedem Kunden den Bon angeboten“, die Papierstreifen, die aus der Kasse kamen, seien immer länger geworden. Das Problem: „Die meisten Kunden sind umweltbewusst und sagen, dass die den Bon nicht brauchen“, so Kumlehn. Mindestens 80 Prozent würden auf den Beleg verzichten – das sei bei den kleinen Beträgen kein Wunder, wenn jemand sich etwa nur zwei Brötchen kaufe. „Nur wer für jemand anderes einkauft, lässt sich natürlich den Bon geben“, sagt Kumlehn. Sie hat das automatische Drucken eines Kundenbons an ihrer Kasse wieder ausgeschaltet, „wenn ein Kunde einen verlangt, drücken wir einfach ein zweites Mal auf die Taste“. Die Beträge würden ohnehin ins Kassensystem eingegeben.

Bei der Bäckerei Lorey am Oberntor werden nach wie vor alle Bons gedruckt. „Als es neu war, wollten viele Kunden auch einen haben und haben gesagt: Endlich bekommt man einen Bon“, berichtet Verkäuferin Marina Döring. Dabei sei das vorher auch schon möglich gewesen. Weil noch zusätzliche Angaben auf die Kassenzettel gedruckt werden müssten, würden die Kassenzettel immer länger, so Döring. Sie würde täglich eine Rolle Bons verbrauchen, „das ist eine unheimliche Papierverschwendung“.

Weitere Auflage für Geschäfte

Die Bonpflicht wurde eingeführt, damit auch in Geschäften, in denen kleine Summen bezahlt werden, – Bäcker, Kioske oder Verkaufsstände etwa – keine Einnahmen am Fiskus vorbeigeschleust werden können. Für Geschäfte mit elektronischen Kassen kommt jetzt noch eine weitere Auflage: Die Kassen müssen mit einer „technischen Sicherheitseinheit“ (TSE) aufgerüstet werden, die die Bezahlvorgänge speichert und vom Finanzamt ausgelesen werden kann. Fast 5000 Euro blättert das Café Kumlehn für eine neue Kasse hin. Für die Calenberger Backstube wird es noch teurer. Die bisherigen Kassen seien zwar erst knapp fünf Jahre alt, würden durch eine TSE-Aufrüstung aber zu langsam, sagt Oppenborn – also müssen neue Geräte für viele der insgesamt 21 Filialen her.

Im benachbarten Ausland, weiß Oppenborn, soll die Umstellung dem Fiskus Mehreinnahmen in Millionenhöhe gebracht haben, „für Deutschland gibt es bislang noch keine Auswertung. Wahrscheinlich wegen der Corona-Krise“.

Von Jan-Erik Bertram