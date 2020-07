„Ein Jahrhundertereignis“: Das Storchenpaar am Zigeunerwäldchen hat Nachwuchs

Gestorf/Eldagsen

Thomas Maschke nimmt das Fernglas herunter und deutet mit dem linken Zeigefinger nach vorn: In der Luft kreist ein Storch, ein wenig darunter ein Rotmilan, auf dem Storchennest auf der Wiese am Zigeunerwäldchen recken zwei Jungstörche ihre Hälse in den Himmel. Der erste freilebende Storchennachwuchs in Springe seit 100 Jahren, betont der Naturschützer. Geht es nach ihm, soll es bei diesem ersten Paar nicht bleiben.

„Die Jungtiere sind Ende Mai geschlüpft“, sagt Maschke, der beim Verein Biotop-Initiative und beim Nabu aktiv ist, die Flächen betreut und vor 22 Jahren das Storchennest aufgestellt hat. „Damals war das noch eine eher symbolische Geste, wir wollten die Fläche so entwickeln, dass der Storch eines Tages kommen kann.“ Nun ist er da – mit Nachwuchs, was in den Augen Maschkes zeigt, wie groß das Nahrungsangebot rund ums Zigeunerwäldchen ist. „Bei der aktuellen Trockenheit ist es für das Storchenpaar schwierig, genug Regenwürmer zu finden“, sagt Maschke. Kurz nach dem Schlüpfen vertragen die Jungtiere nämlich fast nur Regenwürmer. Satt sind sie trotzdem geworden. Und gewachsen. Mittlerweile fressen sie so ziemlich alles, was Papa oder Mama ihnen mit dem Schnabel servieren.

„Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Storchenpaar im nächsten Jahr auch wiederkommt“, sagt Maschke. Und die Jungtiere bereiten sich schon vor, auf ihren ersten Ausflug vom Nest in die Umgebung. Brut und Bruterfolg sind in den Augen Maschkes „ein Jahrhundertereignis“, immerhin sei das letzte Brutpaar im Stadtgebiet Springes im Jahr 1907 nachgewiesen worden. Der Naturschützer hofft, dass der Storch als Sympathieträger hilft, dass sich mehr Springer für den Naturschutz begeistern, sich womöglich im Verein engagieren oder Geld spenden für die Arbeit der Umweltschutzvereine.

„Zuerst werden die beiden Jungen ein paar Tage nach dem ersten Ausfliegen die Gegend erkunden. Ende Juli werden sie sich schon auf den Weg nach Afrika machen“, schätzt Maschke – eher als die Elterntiere. Ob die Jungen wiederkommen werden? Zumindest beim Nest ist die Wahrscheinlichkeit groß, so Maschke, dass darin auch im kommenden Jahr gebrütet werde. Womöglich von dem Paar, das schon einmal erfolgreich Nachwuchs am Zigeunerwäldchen aufziehen konnte. Als Maschke vor gut 20 Jahren die Nisthilfe für Störche aufgestellt hatte, da war es ein Traum für ihn, dass eines Tages Störche kommen.

Experten sagten damals, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering sei, dass jemals Störche kommen würden. Heute sind sie da. Maschke träumt schon davon, dass die Flächen einem zweiten Brutpaar Platz bieten könnten. „Wir versuchen, weiter zu optimieren und auch mehr Grünland zu kaufen.“ Das Nahrungsangebot und die Nahrungsverfügbarkeit seien entscheidend dafür, ob Störche sich ansiedeln.

Von Ralf T. Mischer