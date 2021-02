Ein Schild warnt in Altenhagen I vor dem Wolf

Ein Schild warnt vor dem WolfNoch ist unklar, ob die Tiere in Altenhagen I wirklich angekommen sind, Jäger wollen aber sensibilisierenVon Jan-Erik BertramALTENHAGEN I. "Achtung! Wolfsgebiet!" So warnt seit Kurzem ein Schild am Katzberg in Altenhagen I. Zwar ist noch immer unklar, ob sich in dem Bereich wirklich Wölfe aufhalten. "Es geht darum, dass die Leute nicht völlig überrascht sind, falls sie wirklich mal einen Wolf sehen", sagt Jagdaufseher Hartmut Koch.Jagdpächter Horst Theobald hatte Mitte Januar zwei Wölfe gesichtet, Koch selbst sogar drei. Auch die überprüften Trittsiegel deuteten auf Wölfe hin. Waldökologieförster Heiko Brede hält es, wie berichtet, für unwahrscheinlich, dass Wölfe sich bei Altenhagen I niedergelassen haben. Tatsächlich habe es keine weiteren Sichtungen gegeben, sagt Koch. Auch von gerissenen Schafen oder anderen Nutztieren habe er bislang nichts gehört.Dennoch hat der Jagdpächter nun das Schild aufgestellt, dass Verhaltensempfehlungen gibt: "Betreten nur in Gruppen, Kinder beaufsichtigen. Hunde anleinen." So sollen Spaziergänger sensibilisiert werden, erklärt Koch. Wer einen Wolf sehe, solle nicht panisch reagieren, sondern sich langsam entfernen: "Es ist nicht üblich, dass Wölfe angreifen", sagt Koch. Wenn ein Tier in der Ferne auftauche, könne es gut sein, dass es sich um ein wolfsähnliches Tier handele, etwa einen Schäferhund. "Dass Hunde zu dritt auf die Pirsch gehen, ist aber mehr als unwahrscheinlich."BU: Der Jagdpächter hat das Warnschild am Katzberg aufgestellt. Foto: Bertram Quelle: s.helmbrecht@ndz.de