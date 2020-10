Eldagsen

Eine Rarität aus dem Eldagser Schützenwesen ist wieder aufgetaucht, ein silberner Schützenlöffel von 1882. Es war purer Zufall, als Anita Oppermann, Vorsitzende des Bürgervereins Eldagsen und Umgebung, im Internet stöberte. Auf einer bekannten Onlineplattform entdeckte sie auf der Seite des heimischen Antiquitätenhändlers Axel Schlaf einen gravierten Silberlöffel von 1882.

Nun gut, silberne Löffel mit Gravur gab es zu seiner Zeit in Eldagsen viele, aber dieser hatte etwas Besonderes. Dass er einer von drei Löffeln ist, die anlässlich des Eldagser Schützenfestes im Jahre 1882 an die besten Schützen übergeben wurden, erfuhr sie erst später, nachdem sie sich tief ins Archiv heimischen Zeitung begeben hatte und auch fündig wurde.

Wortwörtlich erschien unter der Rubrik Lokalnachrichten und Notizen am 12. Juni 1882 ein Artikel. „Das hiesige Schützenfest ist zur Befriedigung aller Beteiligten in der größten Ordnung verlaufen, namentlich ist zu loben, dass auch die verschiedenen Vereine der zahlreichen jungen Leute sich lobenswert betragen haben und auch nicht die geringste Störung unter denselben während des dreitägigen Festes vorgekommen ist. Die besten Schützen um die silbernen Löffel sind geworden: Schuhmachermeister Hr. Holstein, 1. Gewinn; Schuhmachermeister Hr. Schrader, 2. Gewinn; Kaufmann Josef Mannheim, 3. Gewinn.“

Jetzt, nach 132 Jahren ist einer der gravierten silbernen Löffel wieder aufgetaucht und wurde im Internet als „Löffel antik, Sammler zwölflötig, Meistermarke, bezeichnet Eldagsen 1882“ für einen hohen zweistelligen Preis angeboten.

Oppermann, die nur einen Steinwurf vom Antiquitätengeschäft wohnt, setzte sich mit Schlaf in Verbindung, in der Hoffnung noch etwas am Preis drehen zu können. „Den brauchen sie nicht zu bezahlen, den Löffel schenke ich ihnen“, sagte Schlaf, nachdem er erfuhr, dass Oppermann den Löffel für den Bürgerverein erwerben wollte. Am vergangenen Freitagmittag fand die offizielle Übergabe an die beiden Vorsitzenden des Bürgervereins, Anita Oppermann und Ernst-August Solle, in den Räumen des Antiquitätenladens statt. Als Zugabe drückte Schlaf der Vereinschefin einen Eldagsen-Teller mit der Ansicht der Langen Straße in die Hand. Woher, wann und wie der Löffel in seine Hände geraten ist, konnte er nicht mehr genau sagen. „Ich mache viele Haushaltsauflösungen, die ich dann erst wesentlich später durchsortiere“, so Schlaf. „Viele Silberlöffel lassen sich nicht mehr verkaufen, die lasse ich dann einschmelzen.“ Dieses Schicksal blieb dem Schützenlöffel erspart.

Wenn es einen passenden Platz gibt, soll der Löffel neben den vielen anderen erhaltenswerten Exponaten als ein Teil Eldagser Geschichte der Öffentlichkeit präsentiert werden, so Solle und Oppermann.

Von Reinhold Krause