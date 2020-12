Springe

Die Schulen sind bislang vom „Lockdown light“ weitgehend verschont geblieben. Da, wo es geht, wird regulär unterrichtet. Einziges Zugeständnis bislang: Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wurde von Dienstag, 22. Dezember, auf Freitag, 18. Dezember, vorgezogen. Die Zeitung hat die Springer Schulleiterinnen gefragt, wie sie zu den bisherigen Maßnahmen stehen.

„Angespannt und erschöpft“

Die Weihnachtsferien beginnen früher, damit Kontakte rechtzeitig reduziert werden – und Verwandte sich an den Feiertagen besuchen können. Kerstin Prietzel, die Leiterin des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG), begrüßt die Entscheidung nicht nur deswegen: Nach ihrer Einschätzung sind alle, die in der Schule arbeiten – Lehrer, Mitarbeiter und Schüler –, am Ende dieses herausfordernden Jahres „sehr angespannt und erschöpft, sodass von einem nennenswerten Lernerfolg an diesen zwei Tagen eh nicht auszugehen wäre“.

Auch Yvonne Pape von der Grundschule am Ebersberg macht sich wegen der beiden fehlenden Schultage keine Sorgen um Lernziele. „An den letzten Tagen vor Weihnachten wird ohnehin mehr gebastelt“, sagt sie. Madlen Ludwig von der Grundschule Bennigsen ist zwiegespalten. Einerseits sei es „für viele Kinder nicht schön, so lange zu Hause zu sein“, sagt sie. Aus Infektionsschutzgründen sei es aber „sinnvoller, sogar noch länger Ferien zu haben“. Das sagt übrigens auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die für den Ferienbeginn schon am kommenden Montag plädiert.

Eltern haben schon jetzt die Möglichkeit, ihre Kinder am 17. und 18. Dezember vom Präsenzunterricht abzumelden, um besonders gefährdete Familienangehörige zu schützen. Diese „Härtefallregelung“ wird an der Grundschule Hinter der Burg nur von einigen Eltern genutzt, erklärt Schulleiterin Martina Busche. So sieht es nach Angaben von Pape auch am Ebersberg aus. Noch weniger Eltern würden allerdings die angebotene Notbetreuung am 21. und 22. Dezember nutzen.

Angehörige besser schützen

Am OHG hätten bislang vor allem ältere Schüler den Härtefallantrag gestellt. Prietzel sagt, sie erlebe bei vielen von ihnen „eine Dilemmasituation: Sie wissen, dass sie durch einen noch früheren Ferienbeginn ältere Angehörige besser schützen können, aber sie möchten auf der anderen Seite in der Schule möglichst viel Zeit mit ihren Freunden verbringen, was ja derzeit in der Freizeit nur sehr eingeschränkt möglich ist. Dieses Dilemma mitzuerleben, tut mir weh.“

Häufiger wurde in den vergangenen Wochen der Ruf laut, die Schulen mögen ins Szenario B wechseln – also im Wechselmodell nur halbe Klassen in der Schule zu unterrichten. Auch das führt aus Sicht von Prietzel allerdings zu einem Dilemma: Viele Schüler würden sich, genau wie Lehrer, im Szenario A zwar „in der Schule unwohl, unsicher fühlen, weil sie Angst vor Ansteckung haben“, sagt sie. Eine Umfrage in der OHG-Schülerschaft habe aber auch ergeben, dass „rund ein Viertel unserer Schüler Bauchschmerzen hätte, wenn wir in das Wechselmodell gehen müssten“. Das liege an schwierigen Lernbedingungen zu Hause oder der Angst vor sozialer Vereinsamung.

Pape sieht zwar die Vorteile für den Infektionsschutz im Szenario B, aber auch die Probleme, die es mit sich bringen würde: „Wir müssten eine Notbetreuung anbieten für Eltern, die arbeiten müssen – dafür haben wir aber keine Klassenräume.“

Die Grundschule Bennigsen war nach den Herbstferien wegen eines Corona-Falls für eine Woche ins Szenario B gewechselt. „Ich bin heilfroh, dass es dabei geblieben ist“, sagt Ludwig, „die Kontinuität für die Kinder ist ganz wichtig.“

Von Jan-Erik Bertram