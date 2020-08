Eine Eintrittskarte für alle Bäder in Springe

Springe

Die drei heimischen Freibäder und das Hallenbad der Stadtwerke sollen sich in verschiedenen Bereichen zusammenschließen, um so stärker aufzutreten und Geld zu sparen. Das empfiehlt das Bäderkonzept für Springe, das die Firma GMF aus Neuried bei München im Auftrag der Stadt erarbeitet hat.

Gutachter Wolfgang Debus rät etwa dazu, eine „Springe Bäder Card“ zu schaffen, mit der Besucher alle vier Einrichtungen nutzen können. Dazu gehöre eine „einheitliche Tarifstruktur“ – soll heißen: Familien, Frühschwimmer oder Senioren zahlen überall gleiche, verlässliche und transparente Preise. Debus empfiehlt auch eine gemeinsame Vermarktung, gemeinsame Events. Wie das gehen kann, zeigen die Bäder aktuell: Noch bis zum 30. August rufen sie zur „4-Bäder-Challenge“ auf.

Anzeige

Intern sollen sich die Bäder auch auf einen gemeinsamen Einkauf einigen – etwas, was Chemikalien für das Wasser oder Dinge wie Toilettenpapier angeht. Auch Großspielgeräte, die man von einem Bad zum anderen transportieren kann, sollten gemeinsam gekauft werden. Beim Personal empfiehlt Debus einen bäderübergreifenden Pool an Beckenaufsichten, die bei Bedarf untereinander Dienste übernehmen könnten.

Weitere HAZ+ Artikel

Eine Herausforderung: Die vier heimischen Bäder haben vier unterschiedliche Betreiber, „komplexe vertragliche Konstellationen“ nennt Debus das. Während das Hallenbad seit Kurzem von den Stadtwerken betrieben wird, haben bei den Freibädern in Altenhagen und Eldagsen jeweils Trägervereine das Sagen; in Bennigsen ist es eine gemeinnützige GmbH.

Gerade für die kleineren Bäder könnte sich trotzdem ein wertvoller Effekt einstellen: Debus schätzt allein das Einsparpotenzial durch gemeinsame Maßnahmen auf gut 10 000 Euro im Jahr – dazu kämen gegebenenfalls höhere Einnahmen durch Besucherzuwächse. Ohne diese Schritte, so Debus, sei bei den Freibädern das Einsparpotenzial „nahezu ausgereizt“ – und auch in Sachen Umsatz seien so keine großen Sprünge mehr möglich. Die Bäder seien „in Springe und Umgebung etablierte Einrichtungen und größtenteils gut erhalten“. Einzig in Altenhagen bestehe allerdings „akuter Handlungsbedarf“: Hier empfiehlt Debus den Neubau des veralteten Beckens für etwa eine Million Euro. Und mahnt: „Ohne eine zeitnahe Sanierung der Anlage droht die endgültige Schließung des Bades.“ Schon mehrfach drohte dem Waldbad wegen der veralteten Technik das Aus.

Die Politik bekommt das Bäderkonzept erstmals am Mittwoch, 9. September, im Sportausschuss vorgelegt. Entscheidungen sollen dann allerdings noch nicht fallen – erst möchte die Stadt die Erkenntnisse diskutieren lassen.

Von Christian Zett