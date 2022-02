Eine Lebensmittelretterin aus Springe

Springe

Lebensmittel wegwerfen? Kommt für Steffi Gerbes nicht in Frage. Sie sorgt sogar dafür, das Ware, die Supermärkte nicht mehr verkaufen können, nicht in der Tonne landet. Die Springerin ist Lebensmittelretterin.

Engagement über foodsharing.de

Vor eineinhalb Jahren stieß die 46-Jährige bei Facebook auf eine Frau aus Holtensen (Wennigsen), die „gerettete“ Lebensmittel anbot. Sie fuhr hin, holte sich etwas ab, kam ins Gespräch. Wurde an eine Bennigserin verwiesen, mit der sie länger ins Gespräch kam – und meldete sich schließlich bei foodsharing.de an, einer vor zehn Jahren gegründeten Initiative von Ehrenamtlichen, die sich gegen Lebensmittelverschwendung engagieren.

Seit gut einem Jahr darf sie nun Lebensmittel retten – das heißt, sie darf sie bei Betrieben, die die Waren zur Verfügung stellen, abholen und weiter verschenken. Ganz wichtig: „Ich darf kein Geld dafür nehmen“, sagt Gerbes, das sei eine der Grundregeln bei foodsharing.de.

Die Lebensmittel, die etwa Supermärkte zur Verfügung stellen, stehen oft kurz vor dem Ablauf des Mindeshaltbarkeitsdatums. Oder sie werden nicht verkauft, weil sie kleine Fehler haben: „Das hat mich noch nie gestört, wenn Obst kleine Stellen hat“, sagt Gerbes. Das werde dann einfach weggeschnitten oder zur Not das Obst oder Gemüse eingekocht – Hauptsache, es landet nicht in der Mülltonne. „So entlasten wir ja auch die Supermärkte, die für die Entsorgung zahlen müssten.“

Was Gerbes betont: Die Lebensmittelretter nehmen Bedürftigen nichts weg: „Wir kommen immer nach den Tafeln.“ Die würden aber nicht jeden Tag Ware ausgeben – was sie nicht annehmen könnten, ginge dann an foodsharing.de.

Meistens sind es frische Lebensmittel wie Obst oder Gemüse. Manchmal aber auch Konservendosen, die verbeult sind und deswegen aus den Regalen genommen werden. Oder Waren, deren Verpackungen beschädigt sind.

Kontakt läuft über Whatsapp

Ihre „Kunden“ erreicht Gerbes über Whatsapp-Gruppen. Eine Frau nehme eine recht weite Anfahrt in Kauf, um Sachen für ihre älteren Nachbarn abzuholen, „die wenig Geld haben, aber nicht zur Tafel gehen können“. Viele allein erziehende Mütter seien aber auch dabei.

Nachhaltigkeit spielt für Gerbes eine große Rolle bei der Lebensmittelrettung. Aber nicht nur: „Ich freue mich einfach, wenn ich Leuten eine Freude machen kann.“

Weitere Infos: www. foodsharing.de

Von Jan-Erik Bertram