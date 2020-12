Eine selbstfahrende Säge in Springe und ihre Geschichte

Springe

Zuerst will sie nicht so recht, die alte Dieselmaschine. Vielleicht ist es die Kälte, die ihr ein wenig zu schaffen macht, Andreas Rimkus muss noch ein wenig kräftiger kurbeln. Aber dann gibt der Motor doch ein Lebenszeichen. Und dann noch eins: „Pffff, pfff, pffffff“, schnaubt er. Und mit jedem Geräusch wird das Lächeln von Heinz Marock ein wenig größer. Dann läuft der Diesel rund. „Das ist ein Sound“, schwärmt der 81-Jährige.

Er kennt die Maschine und ihren 17-PS-Dieselmotor gut. Weil sie damals auf dem Grundstück seiner Eltern stand. „Ich bin mit dieser Maschine groß geworden“, sagt Marock. Die Maschine, das ist eine fahrbare Säge, gebaut vom Kleinunternehmen Schloß und Rüster aus Essen. In den Fünfzigerjahren stand sie auf dem Marock-Grundstück an der Straße „Im Kleinen Felde“und fuhr von dort für die Lohnsägerei Ketelhake durch die Stadt. Der Künstler Rimkus hat sie, wie berichtet, nun gekauft, aufwendig restauriert und rollt damit während der Adventsonntage durch die Feldmark, um für lockdowngeplagte Springer eine kleine Abwechslung zu schaffen. So ist Marock auf die alte Säge aufmerksam geworden.

Und hat sich gleich mal hinter das Lenkrad des Gefährts gesetzt, das gemächlich – mit sehr moderater Schrittgeschwindigkeit – den „Weg zur Kunst“ entlang tuckerte.

Als in den Siebzigerjahren die Lohnsägerei zunehmend nicht mehr rentabel war, weil sich immer mehr Ofenbesitzer selbst eine Kettensäge leisten konnten, geriet die selbstfahrende Säge in Springe zunehmend in Vergessenheit, der Besitzer verkaufte sie schließlich weiter, die Maschine verschwand aus Springe. Bis Rimkus sie wiederentdeckte und wieder flottmachte. „Es freut mich, dass sie wieder in Springe ist“, sagt Marock.

Von Ralf T. Mischer