Eldagsen

Feiner Nieselregen legte sich am Freitagabend über die Straßen Eldagsens. Doch vom ungemütlichen Wetter ließen sich zahlreiche Besucher nicht vom Late-Night-Shopping abhalten. Christian Hagemann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Eldagsen, zeigte sich zufrieden. „Ich wundere mich, dass heute auch so viele von außerhalb kommen“, war sein Eindruck. Mit seinem fünfköpfigen Team hatte der Augenoptikermeister allerhand mit Beratungen zu tun.

Insgesamt acht Geschäftsleute entlang der Langen Straße öffneten für den Abend ausnahmsweise ihre Ladentüren bis 22 Uhr und boten ihren Kunden neben ihrem Sortiment verschiedene Rabattaktionen, Leckerbissen und Getränke an.

„Es ist schade, dass nicht alle mitmachen und die Geschäfte ein bisschen verstreut sind“, bedauerte Hans-Peter Buhl von HPU Bauelemente, der sich zum ersten Mal bei der Aktion beteiligte. Ein positiver Aspekt sei: „Man kann dadurch nur bekannter werden.“ Seit die Firma vor rund einem Jahr den Standort vom Pfingstanger an die Lange Straße wechselte, gebe es mehr Laufpublikum.

Martina Evers-Kerl aus Freystadt schaut sich mit ihrer Tochter im Antiquitäten-Laden von Axel Schlaf um. Quelle: Juliet Ackermann

In puncto Besucherzahlen gibt es noch „Luft nach oben“

„Wenn in Eldagsen was los ist, sind immer Leute unterwegs. Auch Kunden aus umliegenden Ortschaften sind gekommen“, sagte Anke Rollwage, die mit ihrem Mann das traditionsreiche Modehaus im Ort betreibt. Teil ihrer Kundschaft war auch Miriam Knolle, die mit ihrer Familie beim Stöbern den Abend ausklingen ließ. „Wir sind vom Laternenumzug in einem Rutsch hierher gekommen“, sagte die junge Mutter. „Man trifft hier Leute, die man kennt. Abends ist man mal nicht im Stress und hat mehr Zeit entspannt einkaufen zu gehen.“

Eine längere Anfahrt hatten dagegen Martina Evers-Kerl und ihre Tochter Cira Evers: Sie waren aus Süddeutschland auf Familienbesuch in Eldagsen und schauten sich den Antiquitäten-Handel von Axel Schlaf an. Evers-Kerl zeigte sich fasziniert vom „vielfältigen und ausgewählten Angebot“. In Eldagsen sehe sie für den Einzelhandel durchaus Potenzial. In puncto Besucherzahlen gebe es noch „Luft nach oben“.

Von Juliet Ackermann