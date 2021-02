Eldagser Reservisten-Kameradschaft will wachsen

Eldagsen

Obwohl im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie sämtliche geplanten Veranstaltungen der Reservistenkameradschaft (RK) Eldagsen ausgefallen sind, blickt der Verein zuversichtlich in die Zukunft. Die mit 104 Mitgliedern drittgrößte Kameradschaft in der Kreisgruppe Weserbergland strebt in diesem Jahr sogar einen Mitgliederzuwachs an, wie der Vorsitzende Eberhard Zietlow jetzt bei der Jahresversammlung ankündigte.

Als einzige RK im Kreisgebiet – und als einer der wenigen Vereine in Springe – führten die Reservisten ihre Versammlung online durch. Dies sei vor allem dem Einsatz von Zietlow und dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Dirk Merten zu verdanken, betonte der RK-Vize Rudolf Nowak. Er hofft, dass in diesem Jahr auch wieder militärische Übungen stattfinden können, für die er gemeinsam mit Jörg Meyer bei Bedarf die nötigen Hygienekonzepte erarbeiten werde.

Das hatte er auch schon für die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag getan, an der nur drei Kameraden und eine Kameradin teilnehmen konnten. Die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge habe nicht stattfinden können – in diesem Jahr soll es aber wieder klappen.

Auch auf andere Veranstaltungen hoffen die Reservisten. So geht Zietlow vorsichtig optimistisch davon aus, dass das Ehepaar- und Einzelpokalschießen im November stattfinden könnte – weil es derzeit aber keinen Pächter für das Schützenhaus gebe, sei offen, ob die Schießveranstaltung dort stattfinden könne.

Ein Dank des Vorstands ging an den Internetbeauftragten Julien Rache, der die Homepage der Reservistenkameradschaft überarbeitet hat und deren Aufbau und Inhalt er in der virtuellen Versammlung erläuterte.

Ganz ohne Probleme lief die Onlineversammlung allerdings am Ende nicht ab. Bei einigen Kameraden seien technische Probleme aufgetreten, sodass sie nicht teilnehmen konnten. Der Vorstand will sich für künftige Treffen um Besserung bemühen.

Von r.