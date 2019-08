Gleich an zwei Tagen sei seinem Sohn die Mitnahme im Schulbus verweigert worden – weil der zu voll war. Das, was Nico Filips Sohn in der ersten Schulwoche erlebt hat, ist offenbar kein Einzelfall. Denn auch andere Eltern klagen über überfüllte Busse und schlechte Beförderungsbedingungen zum OHG und zur IGS.