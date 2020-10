Elterninitiative in Springe im Kampf für einen sicheren Schulweg

Springe

Die Elterninitiative, die sich für einen sicheren Schulweg zur Grundschule am Ebersberg einsetzt, drängt auf eine zeitnahe Zählung der Kinder am Kurzen Ging; die habe bislang noch nicht stattgefunden. „Wir möchten darauf hinweisen, dass die dunkle Jahreszeit nun wirklich beginnt, die Erkrankungen bei den Kindern zunehmen und dadurch die Zahl der Kinder, die überhaupt zur Schule geht, zunehmend minimiert wird. Durch das Coronavirus und entsprechende Regelungen bleiben die Kinder dem Unterricht auch mit leichten Erkrankungen nun wesentlich häufiger fern.“

Die Gruppe befürchtet daher, dass aussagekräftige Zahlen verfälscht werden könnten. Die Eltern hoffen, dass die Zählung noch vor den Herbstferien stattfindet. Je dunkler es wird und je schlechter das Wetter wird, schreiben die Eltern an Bürgermeister Christian Springfeld, desto mehr Kinder werden mit dem Auto zur Schule gebracht. Bei der letzten Erhebung hatten die Zahlen nicht ausgereicht, um nach rechtlichen Bestimmungen des Landes einen Zebrastreifen einzurichten.

Springfeld hat bereits auf die schriftliche Anfrage der Eltern reagiert – er betont, er habe eine kurzfristige Zählung in die Wege geleitet. „Wenn wir witterungsbedingt keine günstigen Umstände haben, müssen wir zusätzlich auf das Frühjahr schielen. Warten wir ab, was bei dieser Zählung herauskommt“, so Springfeld. Um ein möglichst realistisches Bild der Situation zu bekommen, wird der genaue Termin vorab – logischerweise – nicht bekannt gegeben. Gezählt werde aber in einem Zeitraum, in dem die meisten Schüler unterwegs sein sollten, hatte Springfeld im September gegenüber der Zeitung erklärt.

