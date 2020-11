Entscheidung gegen einen eigenen Blitzer für Springe stößt auf Kritik

Springe

Die Entscheidung der Politik, doch keinen eigenen Blitzer für Springe anzuschaffen, war erst wenige Minuten alt, da setzte es schon die erste Kritik. Ob sie auch an die Anwohner der Ortsdurchfahrten etwa in Eldagsen, Völksen und Bennigsen denken würden, wollte Benjamin Moß ( SPD) aus dem Ortsrat Boitzum/Holtensen am Ende der Verkehrsausschusssitzung in der Fragestunde der Zuhörer vor allem von den Mitgliedern der CDU-Fraktion wissen. „Die wollen nachts ihre Ruhe haben.“

Der Blitzeranhänger, den die Verwaltung anschaffen wollte, braucht zur Messung kein Personal und könnte auch nachts eingesetzt werden – etwa an den besagten Ortsdurchfahrten. Bürgermeister Christian Springfeld sieht noch andere Vorteile: Man könne häufiger und flexibler kontrollieren. Bürger würden in seinen Sprechstunden regelmäßig auf Raser hinweisen: „Einen eigenen Blitzer könnten wir dort sofort hinschicken. Jetzt müssen wir die Region informieren und hoffen, dass sie den Hinweis aufnimmt.“ Er kann mit der Entscheidung aber leben: „Es ist ja die Aufgabe der Politik, solche Entscheidungen zu treffen, und ihr gutes Recht.“

Gegen einen eigenen Blitzer hatten alle Ausschussmitglieder gestimmt. Auf Drängen der CDU soll nun aber die Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln geprüft werden, die flexibel einsetzbar seien. Die Displays würden reichen, um Autofahrer zum vorsichtigen Fahren zu ermahnen, so Elke Riegelmann ( CDU).

Das sieht Moß anders: „Die bringen gar nichts, wie man in Wülfinghausen sieht“, sagte er. Die Anzeigetafeln seien nicht mehr als „gut gemeinte Hinweise“. Um notorische Raser zu sanktionieren, brauche man ein „gerichtsfestes System“ – sprich: Blitzer.

SPD und Grünen ging es bei der Ablehnung des Blitzers vor allem um das Modell – den bislang gemieteten Anhänger. Er sei an nur fünf Stellen im Stadtgebiet einsetzbar, monierten die Politiker mehrmals – und Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer korrigierte mehrmals, dass das nicht stimme, „wir haben uns in der Testphase nur auf diese fünf Standorte konzentriert“.

