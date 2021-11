Erfolgsaussichten für ein großes ISEK in Springe steigen deutlich

Springe

Im Grunde genommen sind sich alle Parteien einig: Das Stadtentwicklungskonzept (ISEK) soll auf die kleinen Orte ausgedehnt werden. Die FDP konnte im Planungsausschuss dennoch nicht ihren Antrag durchbringen, dass sofort Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Als sich FDP-Chef Klaus Nagel im Fachausschuss erhob, um seinen Antrag vorzutragen, warnte er die Anwesenden: „Sie haben es hier mit dem Walfischsyndrom zu tun: Die FDP taucht mit dieser Forderung immer wieder auf.“ Mehrfach hatten die Liberalen in den vergangenen Monaten versucht, das gestartete ISEK noch breiter aufzustellen und damit auch etwas zu heilen, was von vielen Seiten als Geburtsfehler bezeichnet worden war. Bislang schien die Zeit dafür allerdings nicht reif – und so ganz ist sie es auch jetzt noch nicht.

Reinhardt unterstützt das Projekt

SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt gab Nagel im Lauf der Diskussion sein Wort, dass er das Projekt unterstütze. Allerdings: Mitte Januar stellt das beauftragte Planungsbüro „Cima“ die ersten Zwischenergebnisse vor. Es wäre schlau, diesen Termin abzuwarten, riet Reinhardt. Wenige Tage später könnte dann der politische Beschluss pro Gesamt-ISEK fallen.

CDU-Parteichefin Elke Riegelmann erinnerte daran, dass das Konzept schon immer für die Gesamtstadt gedacht war – mit dem Fokus auf der Kernstadt, auf Völksen und Bennigsen. „Wir wollten aber auch keine Dorfentwicklung.“

Vor allem für Völksen habe alles schnell gehen müssen, so SPD-Mann Reinhardt. Schließlich sollte die Suche nach Grundstücken für die Kita, die Grundschule und die Feuerwehr einen Schub bekommen. Der Verein „KliV“ (Kinder leben in Völksen) hatte gute Vorarbeit geleistet und sollte ins Projekt eingebunden werden.

Ziel ist, alte Probleme zu lösen

Reinhardt sinngemäß: „Niemand hatte je das Ziel, die anderen Ortsteile auszuschließen. Das Ziel war, endlich die Probleme zu lösen, die es seit fast zehn Jahren gab.“ Zur Wahrheit gehöre auch, dass das ISEK schon vor fünf bis sieben Jahre hätte angeschoben werden müssen. Mittlerweile sei das Hochbauamt so überlastet, „dass ein Vorlauf von zehn Jahren zu erwarten ist“.

Die FDP hat im Hintergrund geklärt, dass eine Konzepterweiterung relativ einfach möglich ist (der Auftrag muss nicht noch einmal ausgeschrieben werden) und die „Cima“ die Mehrarbeit auch leisten kann. Das Betrachten und „Weiterdenken“ der neun bislang ausgeschlossenen Ortsteile würde höchstens 20 000 Euro kosten.

Von Marita Scheffler