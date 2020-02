Springe

Romantisch? Idealistisch? Vielleicht ein bisschen. Aber das nimmt Ermana Nurkovic gerne an. „Ich bin aus Überzeugung in die Politik gegangen, um etwas zu verbessern“, sagt die 23-Jährige aus Springe. Seit Oktober 2018 ist sie Geschäftsführerin des SPD-Unterbezirks Region Hannover – für sie war die Jahresauftaktklausur der Sozialdemokraten in der Heimvolkshochschule also ein Heimspiel.

„Es war eine sehr spannende Tagung“, berichtet Nurkovic. „Sie hat gezeigt, wie lebendig diese Partei ist.“ 2015 war sie in die SPD eingetreten, sie studiert Politik und Wirtschaft auf Gymnasiallehramt und macht derzeit berufsbegleitend ihren Masterabschluss. Doch auch politisch ging es für sie schnell nach oben: unter anderem hat sie für den heimischen Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch gearbeitet, der ebenfalls an der Tagung in Springe teilgenommen hat. „Es war für mich eine sehr lehrreiche Zeit, ich habe auch menschlich viel gelernt“, sagt Nurkovic und macht kein Geheimnis daraus, wie sehr sie die Arbeit von Miersch, aber auch seine Persönlichkeit schätzt. „Er weiß, wovon er redet, und er ist sehr bodenständig, es wäre wünschenswert, wenn alle so wären wie er.“

Auch Nurkovic ist trotz ihrer schnellen beruflichen Erfolge bodenständig geblieben. Sie wohnt weiterhin in Springe und legt den politischen Alltag an der Ausfahrt von der Bundesstraße 217 zu Hause ab. „Springe erdet einen, und ich bin sicher, dass sich Springe von seiner besten Seite gezeigt hat.“ Doch auch zu Hause angekommen, weiß die 23-Jährige, wie wichtig ihr Engagement ist – ihre Mutter zum Beispiel arbeitet in der Pflege, ein Thema, das sich aktuell in der politischen Diskussion wiederfindet. Es sei aber nie ihr Ziel gewesen, in die Partei einzutreten, „um Karriere zu machen“, „ich bin dankbar für das, was war, und das, was noch kommt.“

Dass es die SPD in den vergangenen Monaten nicht immer leicht hatte – immer wieder ist die Rede von einer Krise – steht für Nurkovic außer Frage. Das hatte auch Ministerpräsident Stephan Weil während einer Pressekonferenz am Mittwochabend kurz angesprochen.

„Das Ergebnis der Europawahl war erschütternd. Viele haben das Vertrauen in die Partei verloren, sodass wir richtig bittere Niederlagen einstecken mussten, die weh tun. Aber das Wichtigste ist, daraus zu lernen.“ Und da sei die SPD auf einem guten Weg. Sie hat bereits die Kommunalwahlen 2021 im Blick: „Unser Ziel ist es, wieder stärkste Kraft zu werden.“ Das Besondere aus ihrer Sicht: Der SPD gelinge es, Brücken zu bauen, aber auch immer eine klare Haltung zu formulieren.

Von Saskia Helmbrecht