Bennigsen/Hannover

Richter und Staatsanwälte wissen: In Strafprozessen wird oft gelogen. Angeklagte haben sogar das Recht, die Unwahrheit zu sagen. Doch was Zeugen und die beiden Angeklagten am Freitag vor der 1. Großen Jugendkammer aussagten, verblüffte die Richter, Prozessbeteiligte und Zuhörer.

Wegen besonders schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung saßen ein 34- und ein 39-Jähriger auf der Anklagebank. Beim diesjährigen Osterfeuer in Bennigsen am 20. April soll der 39-jährige Gelegenheitsarbeiter einen 17-jährigen Schüler geohrfeigt und mit einem Messer bedroht haben. Außerdem soll er einen 24-Jährigen mit einem Klappmesser im Gesicht verletzt und diesem dabei ein blaues Mobiltelefon und ein Feuerzeug geraubt haben. Drohende Mindeststrafe: fünf Jahre Haft.

All das hatten zumindest die Zeugen bei der Polizei ausgesagt. Die beiden angeklagten Männer aus Bennigsen schmorten wochenlang im Knast, wurden nach Teilgeständnissen von der Haft verschont. Jetzt erklärte der 34-Jährige über seinen Anwalt Vyacheslav Varavin: „An dem Tage hatte ich eine Flasche Whisky und zehn Flaschen Bier getrunken. Ich wollte einen Zeugen zur Rede stellen, der mich bei der Polizei in einem anderen Verfahren belastet hatte!“ Gutachter Dr. Michael von der Haar überrascht: „Dann müssten Sie über 4,6 Promille gehabt haben!“

Zwist unter Ex-Schwagern?

Der 39-jährige Mitangeklagte: „Ich hatte vermutet, dass mein Ex-Schwager die Seitenspiegel an meinem Auto weggetreten hatte und wollte ihn zur Rede stellen.“ Das aufgeklappte Messer habe ihm der 34-Jährige gegeben. Mit diesem Messer wurde der Schüler bedroht und der 24-Jährige im Gesicht verletzt. Doch von einem Raub wollte der 39-Jährige nichts wissen. Der 17-jährige Schüler sagte aus, der ältere Angeklagte habe seinen Ex-Schwager tatsächlich wegen der Außenspiegel beschuldigt. Als dieser die Tat bestritt, bekam aber er selbst „eine geklatscht. Meine linke Wange war tagelang rot“.

Ein älterer Spaziergänger wollte den Streit schlichten. Die Reaktion des 39-Jährigen demnach: „Verpiss Dich!“ Der Schüler erinnerte sich: „Kurz darauf kam er noch einmal und setzte mir das Messer an den Hals. Ich hatte Angst!“ Er habe gedroht: „Ihr haltet die Fresse, geht nicht zur Polizei und habt nichts gesehen! Nach der Aussage entschuldigte sich der 39-Jährige beim Schüler: „Ich habe Scheiße gebaut. Es tut mir leid!“

Vom Handyraub nichts mitbekommen

Raunen bei einigen Zuhörern, als der Ex-Schwager des 39-Jährigen in seiner Aussage plötzlich Gedächtnislücken hatte: „Von dem Raub des Handys und des Feuerzeugs habe ich nichts mitbekommen.“ Der Lagerfacharbeiter weiter: „In einem anderen Verfahren geht es darum, dass in einer Firma Möbel abgezweigt wurden.“ Er habe den 34-Jährigen bei der Polizei aber nicht belastet: „Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen.“ Schon ungewöhnlich: Der 39-jährige Angeklagte übergab dem Zeugen noch im Gerichtssaal 200 Euro Schmerzensgeld – und betonte: „Es tut mir leid!“

Staunen, als das vermeintliche Raubopfer erklärte: „Ich hatte mein Handy, eine Sonnenbrille und Kopfhörer freiwillig herausgegeben, bevor ich mit dem Messer verletzt wurde.“ Minuten später erhielt er ebenfalls Geld. Ein Angeklagter überreichte 50 Euro als Schadensersatz für das freiwillig herausgegebene Handy. Nach NDZ-Informationen hatte die Polizei nach einer Serie von Einbrüchen in Gartenlauben in einer Kolonie den Ausweis des 24-Jährigen gefunden – bei einer Durchsuchung wurden kurz darauf gestohlene Gartengeräte entdeckt. Der 24-Jährige habe auch in der Gartenlaube des 34-jährigen Angeklagten übernachtet.

Jetzt hoffen die beiden Verteidiger Clemens Anger und Vyacheslav Varavin auf eine Bewährungsstrafe für ihre Mandanten. Ist diese Hoffnung berechtigt? Das entscheidet die Jugendkammer in ihrem Urteil am 27. August.

Von Axel Sturm