Die Politiker werden am 5. Februar an der Jahresklausurtagung von Landes-SPD, Landtagsfraktion und niedersächsischer Bundestags-gruppe teilnehmen. Diese findet traditionell in der Heimvolkshochschule (HVHS) an der Otto-Wehner-Straße statt – und zwar in diesem Jahr am 5. und 6. Februar. Die Bundes-SPD bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht des Politikjournals „Rundblick“. Demnach wollen sich Esken und Walter-Borjans mit ihren niedersächsischen Genossen über ihre Arbeit, Strategien und die politische Ausrichtung der SPD austauschen. Laut „Rundblick“ habe es zuletzt Hinweise gegeben, dass die beiden Vorsitzenden insbesondere in der Niedersachsen-SPD kritisch gesehen würden.

Schauplatz der Landespolitik

Schon häufiger ist Springe auf diesem Weg zumindest tageweise Schauplatz der großen Landespolitik geworden: Die 2020er-Klausur ist die dritte dieser Art in Springe. Doch auch zu anderen Anlässen waren in den vergangenen Jahren namhafte Sozialdemokraten am Deister zu Gast – etwa Olaf Scholz, damals noch nicht Hamburger Bürgermeister, oder die damalige Bundestagsvizepräsidentin Edelgard Bulmahn. Auch Ministerpräsident Stephan Weil gehört zu den regelmäßigen Gästen. HVHS-Leiter Tobias Gombert hatte vor einem Jahr gesagt, aus seiner Sicht schätze die SPD die Ruhe in Springe, um konzentriert arbeiten zu können.

Und auch dieses Jahr werden die prominenten Politiker wohl wenig von der Stadt sehen: „Die Klausur ist für die Politiker sehr, sehr arbeitsintensiv“, so Gombert vor einem Jahr. Für mehr als einen kurzen Besuch in der hauseigenen HVHS-Kneipe wird es da wohl kaum reichen. Springe und Bad Münder werden auf Landes- und Bundesebene von mehreren Sozialdemokraten vertreten, von denen viele Anfang Februar dabei sein dürften – etwa der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, der auch Bezirksvorsitzender und Vize-Fraktionsvorsitzender im Bundestag ist. Für Bad Münder sitzt dort Johannes Schraps. Im Landtag vertreten Kerstin Liebelt beziehungsweise Ulrich Watermann Springe und Bad Münder.

Von Christian Zett