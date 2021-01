Essen fahren im eigenen Wohnmobil

Boitzum

Leckeres Essen bei einem Restaurantbesuch genießen: Für Wohnmobilbesitzer ist das mit einer kreativen Idee bei einigen Gaststätten auch im Lockdown möglich. Simone und Uwe Hempelmann aus Boitzum haben die Gelegenheit zum Dinieren auf den eigenen vier Rädern bereits ausprobiert.

„Es ist wie ein kleiner Urlaub“, erzählt Simone Hempelmann über das Wohnmobil-Dinner, liebevoll „Womo-Dinner“ genannt. Um den Bachelor-Abschluss ihrer Tochter Melina gebührend zu feiern, hatten sie und ihr Mann im Dezember einen kulinarischen Besuch bei „Stuckis Sennhütte“ im Osterwald gebucht.

Alles sei bestens organisiert, so Hempelmann. Telefonische Anmeldung und eine Vorbestellung der Gerichte sind die Voraussetzungen, dann können bis zu 15 Wohnmobile auf gekennzeichneten Flächen parken. Schon die Anfahrt zur hoch im Osterwald gelegenen Sennhütte sei mit dem Wohnmobil ein kleines Abenteuer gewesen, erzählt die Boitzumerin.

Vor Ort haben die Hempelmanns – passend zur Location – Wildgerichte in den eigenen mobilen vier Wänden genossen. Die Speisen wurden auf vorgewärmten Tellern an die Tür gebracht zusammen mit Getränken und Gläsern, abgedeckt auf einem Tablett. Dazu wurden – alles natürlich mit Mund-Nasen-Bedeckung – Bestecke, Salz und Pfeffer in Körben gereicht. Und selbst eine Kerze für ein stimmungsvolles Mahl fehlte nicht. Eine Tischdecke habe sie selbst mitgebracht, so die Boitzumerin. Tischwäsche werde aus Hygienegründen nämlich von den Restaurants nicht ausgegeben.

Aufmerksam geworden ist Simone Hempelmann auf die ungewöhnliche Art, es sich bei Gastronomen schmecken zu lassen, über die Facebook-Gruppe „WohnmobilDinner – das Original“. „Seit Februar letzten Jahres – kurz vor dem ersten Lockdown also – besitzen wir selbst ein Wohnmobil“, erzählt Simone Hempelmann, die mit ihrer Familie zuvor gerne im Wohnwagen Urlaub gemacht hat. Die Idee, sich ein Mobil zuzulegen, stamme von ihrem Mann Uwe: „Ich feiere ihn dafür“, so Simone Hemplemann mit einem Schmunzeln.

Nun können sie, sobald es wieder möglich ist, ganz autark auf Tour gehen mit eigenen sanitären Anlagen. Und genau das ist auch die Voraussetzung, um mit dem Wohnmobil vor teilnehmenden Restaurants dinieren zu können. Denn dort seien die Toiletten natürlich geschlossen. „Das Womo-Dinner ist eine sehr schöne Möglichkeit, Restaurantbesitzer zu unterstützen“, sagt Simone Hempelmann.

Das hat die Familie aus Boitzum nun bereits dreimal bei teils unterschiedlichen Gastronomen gemacht. Und will es bei passender Gelegenheit gerne wieder tun. Auf große Fahrt soll es mit dem mobilen Zuhause dann hoffentlich im Sommer gehen. „Mein Traum ist Skandinavien“, so die Boitzumerin.

Von Anne Brinkmann-Thies