Springe

Mit Liebe zum Detail und Spielfreude wollen die zwölf Profimusiker Stücke aus verschiedenen Stilen und Epochen präsentieren, die die Vielfalt des Lebens und den Reichtum der Schöpfung widerspiegeln sollen. Klassik, Choral, Pop, Jazz, Musical und Gospel werden zu hören sein. Dabei sollen verschiedene Arten von Trompeten und Posaunen sowie Waldhorn, Euphonium und Tuba erklingen. Kurze Überleitungen zwischen den Musikstücken und Wortbeiträge, die vom christlichen Glauben der Musiker erzählen, stehen ebenfalls auf dem Programm. Bereits 1978 wurde das Blechbläserensemble von Musiker Julian Bandy gegründet, der Anfang der Siebzigerjahre aus den USA nach Deutschland kam und 1993 starb. Als Lehrer an der Bibelschule Bergstraße in Seeheim-Jugenheim hat er an der theologischen Fachschule neben dem bestehenden Gemeinde- und Missionszweig eine Musikabteilung aufgebaut. Heute besteht das Ensemble aus zwölf Musikern, Profimusikern und fortgeschrittenen Musikstudenten aus den USA und Deutschland, die jährlich drei Wochen auf Tournee sind. Die Gruppe gibt Konzerte im In- und Ausland, darunter bisher in 14 deutschen Bundesländern, der Schweiz und den USA und hat mehrere CDs veröffentlicht. Im Rahmen ihrer Tour 2019, die am 25. Juli in Korbach gestartet ist, geht es nicht nur nach Springe, sondern auch nach Bayreuth, Königsfeld und Mainz. Ziel der Gruppe ist es, dass die Größe und Güte Gottes durch ihre Musik erklingen soll. Der Eintritt für das Konzert ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Von red