Auch am Domizil der Alferder Feuerwehr gibt es einiges zu sanieren. Acht von zwölf Feuerwehrhäuser in Springe, so lautet das Fazit der neutralen Berater, sind in keinem guten Zustand, einzelne Ortsfeuerwehren könnten aus taktischer Sicht zusammengelegt werden. Das schließt Springes Bürgermeister Christian Springfeld aber aus. Quelle: Annegret Brinkmann-Thies (Archiv)