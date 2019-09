FC Bennigsen feiert 100-jähriges Bestehen

Bennigsen

„Es ist toll, wie der Ort mitmacht“, zog der Vorsitzende Udo Schulz eine positive Bilanz des Vergnügens mit Volksfestcharakter. Auftakt war am Sonnabendmittag ein großer Umzug durch die Straßen des Süllbergorts. Vorbei an den in den FC-Vereinsfahnen geschmückten Grundstücken zogen Hunderte von Teilnehmern durch den Ort. Zahlreiche Zuschauer winkten den Marschierenden zu, einige Anlieger hatten kühle Getränke vorbereitet.

Viele Vereine machen mit

„Der Umzug hat all meine Erwartungen übertroffen“, sagte Schulz anschließend. Fast 600 Teilnehmer zogen durch den Ort. Vertreten waren sämtliche Mannschaften des Jubiläumsvereins. Und auch andere Bennigser Vereine beteiligten sich an dem Geburtstagsumzug. Gut gelaunt marschierten Mitglieder des Wassersportvereins, des Tennisvereins und der Bennigser Feuerwehr – auch mit ihrer Kinder- und Jugendfeuerwehr – durch den Ort. Mütter und Väter des Kindergartens am Gut zogen die Allerjüngsten in blumengeschmückten Bollerwagen oder trugen sie auf den Schultern, wenn der Weg doch zu lang wurde.

Zwangspausen musste der Umzug immer dann einlegen, wenn sich die Bahnschranken senkten und der Zug getrennt wurde. Doch das Warten nutzten einige Gruppen, um so richtig Stimmung zu machen. Mit Fangesang etwa feierten einige Mannschaften ihren Fußballclub. Ein paar Meter weiter performten die Mitglieder des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) zu dem Lied „YMCA“. Und für den richtigen Takt sorgte unter anderem der Bennigser Musikverein.

Tanz auf den Tischen

Der Sonnabendnachmittag gehörte auch den Familien, die gemeinsam Tischtennis spielten, kickten oder Menschenkicker spielten. Auch ein Kinderkarussell drehte seine Runden. Ausgelassene Stimmung herrschte am Abend im Festzelt, wo Hunderte Besucher feuchtfröhlich feierten. Getanzt wurde sogar auf den Tischen.

Ein ökumenischer Festgottesdienst läutete den Sonntag ein: Prädikantin Ilse Hüper von der evangelischen Kirchengemeinde Bennigsen-Lüdersen, Karin Lipp als Vertreterin der katholischen Kirchengemeinde und Christian Serwatzki vom CVJM gestalteten die Andacht gemeinsam mit einer ökumenischen Band, die eigens zu diesem Anlass zusammengekommen war.

Bevor sich mehr als 300 Besucher zu einem gemeinsamen Mittagessen trafen, sorgte die Gruppe Young Generation von der Tanzschule Jendrock für Stimmung. Beklatscht wurden die jungen Tänzerinnen auch von den Gästen, die dem FC zu seinem besonderen Geburtstag gratulierten und Geschenke überbrachten. Unter ihnen waren Tobias Berger vom Regionssportbund, Dagmar Ernst vom Landessportbund und Eberhard Wacker vom Niedersächsischen Fußballverband.

Springfeld findet lobende Worte

Von seiner 70-jährigen FC-Zugehörigkeit und vier Jahrzehnten währenden Zeit als Kassenwart berichtete der Ehrenvorsitzende Dieter Röttger. Der FC werde von Bennig-sen getragen, freute sich Bürgermeister Christian Springfeld über die große Resonanz auf dieses Fest. Und Ortsbürgermeister Jörg Niemetz schaute schon in die Zukunft: „Ich hoffe, dass die Bennigser viel von diesem Fest mitnehmen und ein bisschen zusammenrücken.“

Von Anne Brinkmann-Thies